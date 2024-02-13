الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم: مش زوج وزوجة تحت سقف واحد!

كتبت الصحافية ايمان ابراهيم لائمة المطربة اللبنانية ماجدة الرومي عقب كلمتها في ابو ظبي.

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وقالت: (هذا الكلام كان ليكون مقبولا من الفنانة ⁧‫ماجدة الرومي‬⁩ لو قيل في لبنان للمسؤولين عندنا انظروا أين أصبحت الدول العربية وأين نحن أما أن يقال في ابو ظبي فهو رغم النوايا الطيبة كلام نعتب عليه

‏انقلوا صورة لبنان الجميل فقط مشاكلنا الداخلية نبكي عليها في الداخل)

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النجمة اللبنانية نادين نجيم ردّت على كلام ايمان ابراهيم، ودافعت عن ماجدة مؤكدة بأن المطربة اللبنانية لم تسيء للبنان وما قالته على المسرح الكل يسمعونه على نشرات الاخبار.

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وكتبت: (مشاكلنا الداخلية؟ منشورة على نشرات الاخبار ما عنا شي مخبى.. نحنا بلد مش زوج وزوجة تحت سقف واحد)

وتابعت نادين: (ما حكيت شي غلط قالت بلدنا جنة رغم كل شي عم يصير بعده جنة وبعده حلو وناطرينكم بالصيف.. بلدنا فعلاً رائع بس حالياً مدمر وكل البلدان بيعرفوا.. ماجدة الرومي غنت لبيروت وبكيت ما فينا نعاتبها حبها كبير لبلدها)

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