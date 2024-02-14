الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم تدافع عن ماجدة الرومي

لم تقف النجمة اللبنانية نادين_نجيم صامتة أمام الحملة الممنهجة والمنظمة ضدها من جهة سياسية باتت معروفة.

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دافعت عن المطربة اللبنانية بحب واحترام، وردّت على الصحافية ايمان ابراهيم وكتبت:

(مشاكلنا الداخلية؟ منشورة على نشرات الاخبار ما عنا شي مخبى.. نحنا بلد مش زوج وزوجة تحت سقف واحد)

وتابعت نادين: (ما حكيت شي غلط قالت بلدنا جنة رغم كل شي عم يصير بعده جنة وبعده حلو وناطرينكم بالصيف.. بلدنا فعلاً رائع بس حالياً مدمر وكل البلدان بيعرفوا.. ماجدة الرومي غنت لبيروت وبكيت ما فينا نعاتبها حبها كبير لبلدها)

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ولم تكتف نادين بتلك التغريدة، لكنها أيضًا كتبت للماجدة التي تواجه ظلمًا كبيرًا من الذباب الالكتروني، وكتبت لها: (كل الحب)

نادين ومايا دياب فقط من وقفتا إلى جانب الماجدة بأزمتها حتى اللحظة.

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