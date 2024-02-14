هذا النوع من الخضروات ينقذك من السرطان والضغط ويحمىك من 8 أمراض خطيرة

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يزيد بن سلمان - الرياض - يعرف البنجر بلونه الأحمر المميز وفوائده الصحية العديدة، فهو غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجسم بأكمله. ونقدم لكم فيما يلي بعض فوائد البنجر وفقا لما جاء في موقع ويبمد: 1. خفض ضغط الدم: يحتوي البنجر على النترات التي تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم، مما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم. 2. تحسين صحة القلب: يُساعد البنجر على خفض الكوليسترول الضار LDL ورفع الكوليسترول النافع HDL، مما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. 3. تعزيز وظائف الدماغ: يُساعد البنجر على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يُعزز وظائفه الإدراكية والذاكرة. 4. تحسين الهضم: يُعد البنجر مصدرًا غنيًا بالألياف التي تُساعد على تحسين الهضم ومنع الإمساك. 5. تعزيز المناعة: يُحتوي البنجر على مضادات الأكسدة التي تُساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة العدوى. 6. الوقاية من السرطان: أظهرت الدراسات أن البنجر قد يُساعد على الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم. 7. تحسين الأداء الرياضي: يُساعد البنجر على تحسين الأداء الرياضي من خلال زيادة تدفق الدم إلى العضلات. 8. تحسين صحة البشرة والشعر: يُساعد البنجر على تحسين صحة البشرة والشعر من خلال احتوائه على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. فوائد البنجر للكبد يُساعد البنجر على تحسين صحة الكبد وحمايته من السموم فوائد البنجر للعظام والطاقة الوقاية من هشاشة العظام، وزيادة الطاقة كما تشير بعض الأبحاث إلى تحسن صحة العين. يُنصح بتناول البنجر باعتدال، حيث قد يُسبب بعض الأعراض الجانبية مثل الإسهال والبول الأحمر. مواضيع اضافية

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