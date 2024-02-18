شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اكتشاف طبيعي مذهل لعلاج الامساك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في اكتشاف مثير في مجال العلاجات الطبيعية، توصل الخبراء إلى أن قشر البرتقال يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي وعلاج الإمساك، وهو مشكلة شائعة تؤثر سلبًا على جودة الحياة اليومية للعديد من الأشخاص.

الإمساك، الذي يمكن أن ينتج عن مجموعة متنوعة من الأسباب بما في ذلك التغيرات في النظام الغذائي، قلة الألياف، نقص النشاط البدني، وبعض الحالات النفسية مثل القلق والاكتئاب، يمكن أن يكون مزعجًا ومؤلمًا للمصابين به.

وفقًا للخبراء، يحتوي قشر البرتقال على كميات عالية من البكتين، وهو نوع من الألياف الذائبة التي تساعد في تليين البراز وتسهيل حركة الأمعاء. هذا النوع من الألياف يعمل عن طريق تشكيل مادة شبيهة بالجل في الأمعاء، مما يساعد على تحسين الهضم وتقليل الإمساك.

بالإضافة إلى البكتين، يحتوي قشر البرتقال أيضًا على مضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين C، والتي يمكن أن تدعم بشكل عام صحة الجهاز الهضمي وتقوي النظام المناعي.

الطريقة الموصى بها لاستهلاك قشر البرتقال لعلاج الإمساك هي تقطيع البرتقال إلى شرائح رفيعة، مع الاحتفاظ بالقشر، ومن ثم تغميسها في القرفة. يُنصح بتناول البرتقال المعالج بهذه الطريقة وشرب كوب من الماء بعدها لتعزيز الفعالية..