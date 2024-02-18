شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وداعًا للبشرة الجافة في الشتاء! إليك نصائح خبراء التجميل للعناية ببشرتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الشتاء من أكثر الفصول التي نحتاج به العناية بالبشرة خاصة أثناء الليل، الأفراد ذو بشرة جافة من أكثر الأشخاص التي يعانون، نظراً الإنخفاض درجة الحرارة والبرودة، لذلك ينصح أغلب الأطباء ضرورة الاهتمام بالبشرة من خلال الترطيب الدائم لها، حيث أثبتت الكثير من الدراسات أن البشرة تفقد خمسة وعشرون في المائة من إمكانها الاحتفاظ برطوبتها في فصل الشتاء، إذا كنتٍ ترغبين في الحصول على بشرة مثالية يمكنك متابعة مقالتنا اليوم سنقدم إليك أهم نصائح خبراء التجميل للعناية بالبشرة طوال فصل الشتاء والصيف أيضاً.نصائح خبراء التجميل للعناية بالبشرة

البشرة مقسمة إلى ثلاث أنواع وهم بشرة دهنية، بشرة جافة، مختلطة، إذا كنتِ ترغبين في الحفاظ على بشرتك والحصول على بشرة نضرة وناصعة، يمكنكِ متابعة فيما يلي، للتعرف على أهم نصائح الحفاظ على البشرة.أهم النصائح التي من المهم أن نتبعها في فصل الشتاء:

استعمال مرطب ملائم للبشرة، قومي بوضعه في الصباح والمساء، الأفضل استعمال الفازلين الذي يتضمن على زيوت طبيعية للقدمين واليدين، مع استعمال كمية ملائمة من الفازلين، نفرك بلطف في الوجة واليدين والقدمين.

عندما تقومي بغسل المواعين، يجب استعمال الماء الدافىء حتى يمكنك الحفاظ على البشرة من تشقق اليد، من المهم لبس القفازات من أجل عدم حدوث جفاف في البشرة.تناول المياه بشكل مستمر وكميات وفيرة، لأن الجسم من الممكن أن يتعرض لجفاف بفصل الشتاء، لذلك يجب شرب المياه لكي يساعدك على ترطيب جسمك مع المحافظة عليه بشكل دائم.

تناول المكملات الغذائية والفيتامينات التي يمكنها أن تعوض جسمك والبشرة عن ما تفقده في الشتاء، لكن يجب الرجوع إلى الطبيب قبل أخذ تلك الخطوة من أجل يحدد لك نوع الفيتامين المناسب لعمرك وصحتك.

المحافظة على تشققات القدمين واليدين.