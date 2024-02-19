الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم والبوستر الرسمي لمسلسل (٢٠٢٤)

نشرت النجمة اللبنانية نادين_نجيم البوستر الرسمي والنهائي لمسلسلها (٢٠٢٤) استكمالًا لمسلسل (عشرين عشرين) الذي حقق نجاحًا كاسحًا حين عُرض مع قصي_خولي.

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قصي ليس موجودًا في العمل، وحلّ محلّه الممثل السوري محمد الأحمد ليكون دوره رئيسيًا ومحوريًا، وقد يكون الشخص الذي كانت تبحث عنه في (٢٠٢٠).

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نادين كتبت تعليقًا على الصورة، وقالت: (القضية بعد ما تسكّرت)

(٢٠٢٤) تأليف بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج صباح إخوان.