شكرا لبحثكم عن خبر «سم قاتل في فاكهة الموز»… عالم يكشف عن مفاجأة خطيرة بشأن أكل الموز… احذروا هذا النوع منه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - لا شك في أن الموز من بين أكثر الفواكه المحببة لدي الكثير من الناس، لما له من مذاق رائع وطعم حلو ولذيذ، يجعل كل من الكبار والصغار يرغبون في تناوله بشدة، بجانب الطعم الرائع يحتوي الموز علي الكثير من الفوائد الصحية التي تعود علي جسم الإنسان بالكثير من المنافع

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في ذات الإطار كشف كل من ”جيان ساوتيان وليأو جبه ”أن الكمية السابق ذكرها من تلك المادة الضارة تعتبر ضئيلة للغاية،“ إن جرعة الإشعاع المتلقاة من تناول موزة واحدة تبلغ حوالي 0,0778 ميكروسيفرت. وتلك الكمية لا تذكر بالمقارنة فإن التصوير المقطعي المحوسب للصدر يعادل 70 ألف موزة.أبحاث العالمان جيان ساوتيان وليأو جيه

من المخصص بالذكر أن العالمان جيان ساوتيان وليأو حيه من جامعة بكين للملاحة الجوية والفضائية قد أوضحا في مقال لهما تم نشره في وقت سابقا عن الموز مشيرين إلى وجود خطر ولو كان صغير من جراء تناول الموز يهدد صحة الإنسان، ويرجعون السبب إلى ذلك الخطر بسبب العنصر المشع الذي يتواجد في الموز، وقد استطرد العالمان في حديثهما عن الموز موضحين أنه بجانب البوتاسيوم وهو مادة مفيدة للجسم ضمن مكونات الموز، فإن الموز يحتوي علي البوتاسيوم- 40 وهو مصدر للإشعاع الذي يؤثر سلبيا على الصحة.