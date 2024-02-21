وصفة الثوم لخسارة الوزن وإذابة الدهون الزائدة وفقدان 20 كيلو جرام شهرياً

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يزيد بن سلمان - الرياض - وصفة الثوم لخسارة الوزن، لم يعد أمر إنقاص الوزن بالأمر الصعب، أو المستحيل في ظل ظهور بعض الوصفات الطبيعية التي تقضي على السمنة، والتي تعد من المشكلات التي يعاني منها جميع الأفراد باختلاف الأعمار رجال كانوا، أو نساء، وتنتج السمنة عن ممارسة بعض العادات الخاطئة، أو الإصابة بأمراض ما، أو اضطرابات الهرمونات، وحتي يتم التخلص من هذه المشكلة لا بد من معرفة الأسباب الكامنة وراءها.وصفة الثوم لخسارة الوزن

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يعد الثوم من النباتات ذات القيمة الغذائية العالية، والتي يتم استخدامها كنوع من أنواع البهارات، والتي تعطي مذاق خاص للطعام، ويمكن أيضاً استخدام الثوم في خسارة الوزن باستخدام فص واحد من الثوم المفروم، ووضعه في كوب من الماء الفاتر، وإضافة ملعقة صغيرة من العسل الأبيض، وتناول هذا الكوب يومياً قبل النوم للتخلص من دهون البطن والأرداف.يمكن أيضاً تناول فص ثوم على الريق كل صباح، حيث يعمل على التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن، أو عمل خليط من الثوم، والبقدونس، والليمون، وتناول هذا الخليط.

عند تطبيق إحدى هذه الوصفات ينبغي تناولها بكميات معتدلة، حيث أن الإفراط في تناول الثوم يؤدي إلى حدوث بعض الأعراض كالطفح الجلدي، والحساسيفوائد الثوم لخسارة الوزن

يعمل على تحسين عملية الهضم، وتعزيز عمل الجهاز الهضمي، لاحتوائه على مجموعة هائلة من الأنزيمات الهاضمة.

زيادة كفاءة التمثيل الغذائي، ورفع معدل الأيض، والتخلص من السموم في الجسم، مما يساعد في إنقاص الوزن في وقت قياسي، خفض معدل الدهون الثلاثية في جسم الإنسان، زيادة الشعور بالشبع لفترة طويلة، علاج مشاكل القولون، والمعدة، والتخلص بصورة نهائية من بكتيريا المعدة، الوقاية من الأمراض التي تسببها السمنة كالقلب، والأوعية الدموية، والسكري.