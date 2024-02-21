الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم: عيب تخويني وصهينتي

لا تزال النجمة اللبنانية نادين_نجيم تتعرض لحملة ممنهمة وظالمة بعدما نشرت صورة لها تروج فيها دون ان تقصد لمحلات الماكدونالدز الداعمة للكيان الصهيوني.

ورغم أنها نشرت فيديو اعتذرت فيه من الكل، وقالت إنها لم تتقصّد الاساءة لأي أحد وإنها داعمة للقضية الفلسطينية إلا أن الحملة لم تهدأ ضدها بعد.

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واليوم ردّت مجددًا على كل من هاجمها وردّت:

(هيي مش قصة مقاطعة او تطبيع قصة غريبة انه يكون شخص داعم ومتبني القضية من اول يوم وما قصرّ وكرّس وقته كرمال يوصل صوت الناس المظلومة بالآخر يطلع معن صهيوني و عاطل وما بيسوى كتير بشعة ! ويردحوله كأنه خائن! عيب الواحد ينسى مواقف حلوة وقوية لشخص كرمال وجبة طعام شو ما كانت)

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وتابعت: (صرت على قناعة انه المنافق هو الربحان وهل الشي انا بكره وما رح نافق لاكسب رضى الناس بالنفاق والكذب)