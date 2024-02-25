الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم تهاجم النظام السوري

قدّمت وزارة خارجية النظام السوري مذكرة مستعجلة لنظيرتها اللبنانية تشير فيها إلى أنّ وجود أبراج بريطانية المنشأ، على الحدود اللبنانية – السورية، لدى الجيش اللبناني وقوات حرس الحدود يشكّل تهديدًا على الأمن القومي السوري.

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ويتحضر وفد سوري يضم شخصيات أمنية وعسكرية لزيارة لبنان خلال الأيام المقبلة لمناقشة وجود الأبراج، فيما ترفض الحكومة اللبنانية والخارجية التعليق على المذكرة باعتبار أنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها الاعتراض على وجود الأبراج.

وبعد اعتراض سوريا وبالتحديد النظام السوري على وضع ابراج المراقبة على الحدود اللبنانية السورية لحماية لمن لبنان من التهريب غير الشرعي بكل المجالات علّقت الممثلة اللبنانية نادين ويلسون نجيم على هذا القرار، وكتبت:

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(بخصوص اللبنانيين المخفيين بالسجون السورية، ⁧‫#سوريا‬⁩ ما تحركت.. بخصوص ٢ مليون نازح‬⁩ سوري بلبنان، سوريا ما تحركت.. بخصوص الحرب مع ⁧‫داعش‬⁩ بلبنان و كل باقي الإشتباكات السابقة مع المتطرفين ⁧‫الإسلاميين‬⁩ على الحدود اللبنانية الشمالية يلي إجت من سوريا، سوريا ما تحركت)

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