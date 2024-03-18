الاكثر متابعة اليوم - خالد يوسف: اختلفت مع هند صبري بسبب الحميمية وحنان ترك ميئوس منها!

حل المخرج المصري خالد_يوسف، ضيفًا على برنامج “حبر سري” الذي تقدمه المذيعة أسما إبراهيم، وتحدث لأول مرة عن سبب خلافه مع الممثلة التونسية هند_صبري.
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ورغم أن يوسف لم يفصح عن اسم العمل الذي جمعه بهند صبري، لكن الأخيرة صرحت في وقت سابق أنها نادمة على المشاركة في فيلم “ويجا” الذي عرض عام 2005، بسبب طريقة تصوير المشاهد الجريئة في الفيلم، وعدم وجود توافق بينها وبين المخرج خالد يوسف.
وضمن الحلقة أيضًا، تحدث يوسف عن علاقته بالممثلة حنان ترك، التي اعتزلت التمثيل عام 2006، وارتدت الحجاب، مشيرًا إلى أنه حاول إقناعها بالعدول عن قرارها لكنه لم ينجح.
وجه المخرج المصري رسالة لحنان قال فيها: (إزاي اعتزلتي؟ حنان موهبة كبيرة وخسارة، حنان كان في بيني وبينها مناقشات كتير في قضية الفن، وقالت كلام لم أقتنع به، وهي حالة ميؤوس منها).