الاكثر متابعة اليوم - خالد يوسف: اختلفت مع هند صبري بسبب الحميمية وحنان ترك ميئوس منها!

حل المخرج المصري خالد_يوسف، ضيفًا على برنامج “حبر سري” الذي تقدمه المذيعة أسما إبراهيم، وتحدث لأول مرة عن سبب خلافه مع الممثلة التونسية هند_صبري.

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ورغم أن يوسف لم يفصح عن اسم العمل الذي جمعه بهند صبري، لكن الأخيرة صرحت في وقت سابق أنها نادمة على المشاركة في فيلم “ويجا” الذي عرض عام 2005، بسبب طريقة تصوير المشاهد الجريئة في الفيلم، وعدم وجود توافق بينها وبين المخرج خالد يوسف.

وضمن الحلقة أيضًا، تحدث يوسف عن علاقته بالممثلة حنان ترك، التي اعتزلت التمثيل عام 2006، وارتدت الحجاب، مشيرًا إلى أنه حاول إقناعها بالعدول عن قرارها لكنه لم ينجح.

وجه المخرج المصري رسالة لحنان قال فيها: (إزاي اعتزلتي؟ حنان موهبة كبيرة وخسارة، حنان كان في بيني وبينها مناقشات كتير في قضية الفن، وقالت كلام لم أقتنع به، وهي حالة ميؤوس منها).