الاكثر متابعة اليوم - نسرين أمين: الراجل اللي بيضربني بضربه!

حلت الفنانة المصرية نسرين_أمين، ضيفًة على برنامج المقالب (رامز جاب من الآخر)، الذي يُعرض على قناة MBC مصر ومنصة شاهد، ويقدمه الفنان رامز_جلال.

قالت نسرين_أمين خلال الحلقة: “أنا مغرورة ومتجوزتش غير مرة واحدة ومش هكررها، والراجل اللي بيضربني بضربه”.

برنامج رامز جاب من الآخر يحظى بنسب مشاهدة عالية على قناة MBC ومنصة شاهد، ويشهد ظهور العديد من النجوم العرب والمشاهير منهم أحمد السقا، باسم سمرة، يسرا اللوزي، نسرين أمين، حمو بيكا، كزبرة، مها أحمد، فادي خفاجة، باميلا الكيك، مرام علي، عبدالله السعيد، محمود كهربا وغيرهم.

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ومن ناحية أخرى، نافست نسرين أمين في هذا الموسم الرمضاني بمسلسل بابا جه، الذي شاركت في بطولته مع أكرم حسني، وانتهى عرضه في النصف الأول من رمضان، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

والعمل تناول أهمية دور الأب في المجتمع والأزمات التي يدخل بها الأب الذي يهمل أبنائه، ويظهر خلاله أكرم حسني بشخصية مدير فندق ويتأثر بالكورونا، مما يجعله يترك عمله، ويضطر للعمل كأب يتم تأجيره لتربية الأطفال، أما نسرين أمين فتجسد شخصية زوجته وتعمل في إدارة تعليمية.