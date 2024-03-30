الاكثر متابعة اليوم - نسرين أمين: الراجل اللي بيضربني بضربه!

حلت الفنانة المصرية نسرين_أمين، ضيفًة على برنامج المقالب (رامز جاب من الآخر)، الذي يُعرض على قناة MBC مصر ومنصة شاهد، ويقدمه الفنان رامز_جلال.
قالت نسرين_أمين خلال الحلقة: “أنا مغرورة ومتجوزتش غير مرة واحدة ومش هكررها، والراجل اللي بيضربني بضربه”.
برنامج رامز جاب من الآخر يحظى بنسب مشاهدة عالية على قناة MBC ومنصة شاهد، ويشهد ظهور العديد من النجوم العرب والمشاهير منهم أحمد السقا، باسم سمرة، يسرا اللوزي، نسرين أمين، حمو بيكا، كزبرة، مها أحمد، فادي خفاجة، باميلا الكيك، مرام علي، عبدالله السعيد، محمود كهربا وغيرهم.
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ومن ناحية أخرى، نافست نسرين أمين في هذا الموسم الرمضاني بمسلسل بابا جه، الذي شاركت في بطولته مع أكرم حسني، وانتهى عرضه في النصف الأول من رمضان، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.
والعمل تناول أهمية دور الأب في المجتمع والأزمات التي يدخل بها الأب الذي يهمل أبنائه، ويظهر خلاله أكرم حسني بشخصية مدير فندق ويتأثر بالكورونا، مما يجعله يترك عمله، ويضطر للعمل كأب يتم تأجيره لتربية الأطفال، أما نسرين أمين فتجسد شخصية زوجته وتعمل في إدارة تعليمية.