الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم تكمل نجاحاتها بلا توقف!

دخلت النجمة اللبنانية نادين_نجيم المنافسة الرمضانية في النصف الثاني من رمضان، بما أن مسلسلها ٢٠٢٤ بدأ في ١٧ من رمضان!

وبينما كانت أغلبية المسلسلات تتنافس فيما بينها، جاء مسلسل نادين واخترق قائمة الاوائل واحتل، حتى اللحظة، المرتبة الثالثة في لبنان على شاهد، وان استمر بهذا التصعيد الدرامي فحتمًا ستكون المنافسة قوية على المرتبة الاولى

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نادين كانت حذرتنا قبل عرض عملها بأن نستعد للبكاء بسبب بعض المشاهد التي قدّمتها، وبالفعل حتى الحلقة الخامسة فالمسلسل فيه الكثير من المشاعر الحزينة والاحداث المفاجئة، خصوصًا المشاهد التي جمعت نادين بطفلتها في ٢٠٢٤ وكيف لعبت شخصية الام بمشاهد صادقة لا بتمثيل مقتبس او كاذب.

نادين_نجيم تكمل سلسلة نجاحاتها، وهذه النجمة لا تعرف إلا التفوق بأعمالها أو بنشاطاتها أو حتى بإطلالاتها وكذلك في البراند الخاص بها بعيدًا عن عالم التمثيل والنجومية!

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سارة العسراوي