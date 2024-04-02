شاهد .. حقيقة العثور على العراقي سلوان موميكا ميتا في منزله في النرويج

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 أبريل 2024 06:48 صباحاً - تناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن العثور على جثة اللاجىء العراقي سلوان موميكا ميتا في منزله في النرويج حيث عبر العديدين عن فرحتهم بهذا الخبر بسبب قيامه بحرق نسخ من القران الكريم عدة مرات العام الماضي.

وكان من بين الذين نقلوا الخبر الاعلامية الكويتية مي العيدان التي نشرت صورة موميكا عبر حسابها على انستغرام وعلقت عليها كاتبة: “الحمدالله تم اليوم العثور من قبل الشرطه النرويجيه على جثة العراقي الذي احرق القران الكريم ميتا في شقته . . اللهم لا رحمه ولا شفاعة باذن الله”.

غير ان الخبر لم يتم تأكيده من ان اي مصدر رسمي حتى الان بينما اكد اخرون ان الامر عبارة عن كذبة ابريل.

يذكر أن موميكا كان قد غادر السويد، قبل ايام، بعد سحب الإقامة منه هناك، بعدما أثار موجة من الغضب العام الماضي بسبب حرقه المصحف، ووصل إلى النرويج حيث يريد تقديم طلب لجوء فيها.

وكتب سلوان موميكا وهو مسيحي عراقي أحرق المصحف مرات عدة في صيف 2023 في السويد، عبر حسابه على تويتر حينها أنه إنه وصل إلى النرويج، حيث يريد طلب اللجوء.

وأثار حرق القرآن احتجاجات وإدانات في دول إسلامية عديدة. وفي العراق، هاجم متظاهرون السفارة السويدية في بغداد مرتين في تموز/يوليو وأضرموا النار فيها في المرة الثانية.

ودانت الحكومة السويدية حرق المصحف لكنها شدّدت على أهمية القوانين المتعلقة بحرية التجمّع والتعبير على أراضيها.