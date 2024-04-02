الاكثر متابعة اليوم - كارمن لبس تفشي سرًا عنها وعن نادين نجيم

تشارك الممثلة اللبنانية المخضرمة كارمن_لبس في مسلسل (٢٠٢٤) ودورها بطولي ومحوري وقيّم، حيث عادت بهذا الجزء لتنتقم من بطلة العمل (سما) اي نادين_نجيم التي كانت قتلت صافي والحوت في الجزء الاول ٢٠٢٠.

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كارمن في العمل مجرمة وقاسية وتتعامل مع الخارجين عن القانون، بينما نادين كانت ضابطًا في شعبة المعلومات تطارد هؤلاء الأشخاص.

وعلاقتهما في (٢٠٢٤) ليست جيّدة بينما قائمة على الحقد والكراهية والأخذ بالثأر، لذا علّقت كارمن على بعض التعليقات وافشت سرًا عنها وعن نادين في الكواليس مؤكدة أن علاقتهما في الحقيقة جيّدة وفي التصوير كلها ضحك.

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وكتبت: (عم إسمع إنو حابّين رسمية، مزبوط؟ لو تعرفو قديش أنا ونادين منكون عم نضحك نحن وعم نصوّر هيك مشاهد)

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