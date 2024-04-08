الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم ضربت طوني عيسى

يشارك الممثل اللبناني طوني_عيسى في الموسم الثاني من ٢٠٢٠ أي في مسلسل ٢٠٢٤ بدور (هرم) المقرّب من شخصية غول (رفيق علي احمد) تاجر المخدرات الكبير الهارب من العدالة.

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طوني يؤدي دوره بشكل جيّد بلا أي استعراض او Over Acting ويثبت من جديد بأن الممثل اللبناني باستطاعته حمل أي مسلسل على عاتقه لأنه مثابر وذكي ويعرف جيّدًا كيف يتقمص الشخصية.

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في مشهد من المسلسل، تضرب بطلة العمل نادين_نجيم كفًا في سياق الاحداث، لكن الكف لم يكن تمثيليًا بل حقيقيًا بحسب ما صرّح به طوني للفنانة الين لحود حيث كتب:

(حبيبة قلبي يا بنت عمي لماذا؟؟طرقتني كف بعدا طعمتو تحت ضراسي وبوكس فرجتني فيه نجوم الضهر وبتسأليني لماذا؟؟هكذا)