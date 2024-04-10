الاكثر متابعة اليوم - نضال الاحمدية تعلق على مشهد نادين نجيم وفكّ الرقبة

تعرّضت النجمة اللبنانية نادين_نجيم لتعليقات كثيرة عقب مشهد فكّ رقبة من يختطفها في احداث مسلسل ٢٠٢٤، وفي مقابلة لها مع راغب حلاوي قالت:

(يالي علّق على هيدا المشهد بيكون عندو مشكلة شخصية معي ومبيّن من حكيو وتغريداته وهيدا الانسان يجوز انو مش محترم)

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وتابعت: (انا ردّيت على شخص محترم كتير وخبرني انو لازم كنت امسك رقبة الشخص من تحت بس الكومبارس كان كتير متوتر وانا خفت عليه لاني دفشي بحركاتي)

نادين لم تضع الحق على المونتير الذي لم يضع المؤثر الخاص لهذه الحركة، وردّت الزميلة ورئيسة التحرير نضال_الاحمدية على تصريح نادين وقالت:

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(كل التبريرات غير مقنعة نادين ما عملت امتِ الغلطة

‏كانت المصيبة بانعدام المؤثرات الصوتية إذا كان المونتير بيقربك وعمتحمي عحساب ادائك فهمينا)