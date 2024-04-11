الاكثر متابعة اليوم - محمد الاحمد ضرب نادين نجيم كفًا

في احد المشاهد في مسلسل ٢٠٢٤ وفي سياق الاحداث طلب المخرج اللبناني فيليب_اسمر أن يتواجه الممثل السوري محمد الاحمد مع النجمة نادين_نجيم ويضربها كفًا تمثيليًا، لكن محمد لم ينتبه لكلام المخرج وكان الكف حقيقيًا على وجه نادين التي تألمت كثيرًا.

وفي مقابلة لها، قالت نادين ضاحكة: (انا اكلت كف انا طعميت كل الناس كفوف بالمسلسلات وحضرته لمحمد الاحمد فلتت ايده على وجهي)

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وتابعت: (حرام مش بقصده ابدًا.. اجا فيليب وقال لنا لما بدكم تتخانقوا باخد لقطة الكف لوحد وحضرته لمحمد ما سمع هالشي وانا مش محضّرة لابتعد وعادة منعملها خدعة ومن قلبه وربّه خلعني كف. نوجعت ونقزت وقلت له شو صرلك؟ وحرام صار يعتذر لي واكيد مش بقصده بتصير.. اعتذر شي الف مرة.. وصوت الكف بالمشهد كان حقيقي ما فيه مؤثرات صوتية)

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