الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم: اغلبية النازحين خطر على امن بلدنا

مجموعة من السوريين قتلت باسكال سليمان المسؤول في حزب القوات اللبنانية واقتادته الى الداخل السوري ونكّلت بجثته، بحجة السرقة، الا ان التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة كل الحقيقة وكل اسماء المتورطين.

مخابرات الجيش_اللبناني تمكّنت من القاء القبض على عدد كبير من السوريين الذين نفذوا الجريمة الشنعاء، لكن لا يزال البعض منهم هاربًا.

اقرأ: مايا دياب للسوريين: فلوا يا مجرمين

الممثلة وملكة جمال لبنان سابقًا نادين ويلسون نجيم أعربت عن غضبها من السوريين النازحين في لبنان غير الشرعيين وغير القانونيين والذين ينفذون الجرائم بكل دم بارد.

وكتبت:

(الجيش وقف سوريين متورطين بخطف ⁧‫#باسكال_سليمان‬⁩.. سوريين موقوفين بتهمة سرقة.. سوريين موقوفين بتهمة إعتداء.. سوريين متعدين على مصالح لبنانية.. سوريين سارقين بيوت النازحين اللبنانيين بالجنوب.. أوعى تقولوا عنصريين. لاء أنا مش ضد السوري كإنسان بفوت على بلدي وبيحترم بلدي وقوانينه.

‏أهلا وسهلا في)

‏اقرأ: نادين نجيم: بدنا ترحيل للسوريين يتفضلوا يشدّوا الهمة

وتابعت: (بس النسبة الأكبر غير قانونيين، مستفيدين، متعدين، وخطر على أمن بلدنا على معيشة اللبنانيين

‏على هوية لبنان ويلي بقلكم هيدا تحريض، أنا بقلوا انت يا متورط يا مستفيد يا جاهل)