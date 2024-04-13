شاهد .. الرئيس الراحل مبارك يظهر في الهند… ما القصة؟ (فيديو)

كتب امير فتحي في السبت 13 أبريل 2024 05:17 مساءً - تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لموسيقار هندي شهير يشبه الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وحصد تفاعلاً واسعاً.

وأثار مقطع الفيديو دهشة المتابعين والروّاد للتشابه الكبير بين الموسيقار الهندي والرئيس المصري الأسبق.

وظهر في الفيديو الموسيقار أبهيجيت بهاتاشاريا، وهو من ضمن فريق الحكام في برنامج Indian idol الذي يعرض مواهب غنائية جديدة، وكان يساعد إحدى المتسابقات في الغناء بشكل صحيح وكانت بالفعل ملامحه تشبه كثيراً الرئيس المصري الراحل.

من هو أبهيجيت بهاتاشاريا؟

يذكر أن أبهيجيت بهاتاشاريا من الموسيقيين المشهورين في الهند. وُلد أبهيجيت في 30 أكتوبر 1958 في مدينة كانبور بالهند. بعائلة بنغالية من الطبقة المتوسطة، وكانت أسرته تعارض عمله في الفن. وصل إلى مومباي عام 1981 لدراسة المحاسبة القانونية، ولكن بسبب ولعه بالغناء والموسيقى قرر ممارسة الغناء. وأصبح من مشاهير الفن والموسيقى في الهند.

يتميز بهاتاشاريا بتنوعه الغنائي، حيث غنى بلغات متعددة مثل البنغالية والماراثية والكانادية، وذلك بجانب اللغة الهندية.

أول تعليق من أبهيجيت بهاتاشاريا شبيه مبارك

وعلق أبهيجيت بهاتاشاريا على تصدره التريند في مصر، وقام بنشر صور له مع صور للرئيس الراحل مبارك، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «أنا تريند في مصر».

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