شاهد .. مسرحية ” مسيرة ما ضربتش حاجة”.. اعلامية لبنانية تثير الجدل بتعليقها على الضربة الايرانية لاسرائيل

كتب امير فتحي في الأحد 14 أبريل 2024 03:52 صباحاً - اثارت الاعلامية اللبنانية ديما صادق الجدل بعد تعليقها على الهجوم الاول الذي شنه الحرس الثوري الايراني على اسرائيل انطلاقا من الاراضي الايرانية.

فقد كتبت ديما صادق عبر حسابها على تويتر ساخرة من الهجوم: “قدمنا لكم لهذه السهرة مسرحية ” مسيرة ما ضربتش حاجة” ، نتمنى ان تكونو استمعتم برفقة اجوائها الضاحكة والمسلية” .

وقد كشفت صادق في تغريدة اخرى عن تعرضها لما وصفته بـ “استهداف تلفوني” من انصار الممانعة بعد هذا التعيق حيث كتبت “يتم استهداف تلفوني بشكل مبرمج وممنهج من قبل حثالة الممانعة إذ تصلني مئات الرسائل و الاتصالات في نفس اللحظة لتشل كليا إمكانية استخدام هاتفي، رسايل كلها شتائم و تهديدات. واضح بعد ان اكتشف الجميع مسخرة الرد لجأت الممانعة لاسلوبها الكلاسيكي للتعويض عن انكشافها بالترهيب و التهديد و التخوين،”.

وكان قد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ أرض- أرض باتجاه إسرائيل، معظمها اعترضتها إسرائيل خارج الحدود الإسرائيلية.

وقال هاغاري خلال مؤتمر صحافي فجر الأحد إن الطائرات الحربية الإسرائيلية اعترضت أكثر من 10 صواريخ كروز خارج حدود إسرائيل، وفق رويترز.

كما أضاف أنه تم اعتراض عشرات الطائرات المسيرة أيضاً خارج حدود إسرائيل.

كذلك أردف أنه حتى الآن إيران أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل منذ مساء السبت.