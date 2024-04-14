الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم ممنوعة من السفر مع ابنائها!

روت الفنانة اللبنانية نادين_نجيم، تفاصيل خلافاتها مع طليقها المهندس هادي الأسمر، وقالت خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج:

( لا يمكنني السفر مع أولادي، والدهم منعهم من السفر معي، وبالتأكيد أنا لن أخطفهم، وحياتي كلها في لبنان).

تابعت: (والد أبنائي منعهم من السفر معي لأن هناك شخص في حياتي، وإذا تركته سأحصل على ما أريد، وهذا يحزنني لأن أصدقاء أولادي يسافرون إلى كل مكان).

اضافت: (لم أفكر في استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن مشاكلي مع طليقي)، مشيرة إلى أنها تعرضت لحرب شرسة بعد طلاقها، وتعرضت لمحاولات لتشويه سمعتها.

وأشارت إلى أن خطيبها يحافظ على علاقة جيدة مع أولادها: “هم يحبونه، وهو يحبهم ويعتبرهم كأولاده”، معقبة: “هذا أهم شيء بالنسبة لي؛ لأنني لن أدخل شخص في حياتي لكي يزعج أولادي”.

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حبيب نادين يُدعى ناريغ ناربيكيان وهو أرمني – سوري نشأت علاقتهما منذ عامٍ حين كانت نادين قد حصلت تلى طلاقها الرسمي من زوجها الأول هادي الأسمر والد طفليها هاڤان وجيوڤاني.

نادين اجابت في لقاء في برنامج “كلام نواعم” عن موعد زواجهما وقالت: “أنا مشغولة الآن لذا لن أتمكن من الزواج وفي الأغلب سيكون الزفاف في الصيف المقبل لأنني أحب أجواء الصيف عن الشتاء”.

أما عن علاقتها بخطيبها وكيف بدأت قالت نادين نسيب نجيم: “عندما تعرفت على خطيبي كانت علاقتنا صداقة، ومع الوقت شعرت أن به الأشياء التي تسعدني وهذا لا يعني أنه أفضل من زوجي الأول هادي، فزوجي السابق لم يكن مناسبا لي لكن من الممكن أن يكون لامرأة أخرى هو رجل أحلامها”.

كما تحدثت عن الصفات التي كانت تبحث عنها في الشخص الذي ترتبط به في ظل وجود أولادها وخوفها عليهم وقالت: ”

لابد أن يكون صبورا ولديه أخلاق ويخاف الله وعنده إيمان لأنه سيتعامل مع الأولاد، وأن أرى كيف يتعامل مع والده ووالدته لأن هذا ينعكس على معاملته لي”.

اضافت مؤكدة أنه في حال عدم موافقة ابنائها على زواجها من خطيبها ستنهي العلاقة وقالت: “إذا شعرت أن أولادي غير راضيين عن علاقتي الجديدة سأنفصل، مهما عشت مع خطيبي قصة حب لن أحبه أكثر من أولادي وهو يعرف هذا الشيء”.