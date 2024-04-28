شاهد .. الصور الأولى لحفل خطوبة ابنة حسام حسن مدرب المنتخب.. العريس شخصية مشهورة!

كتب امير فتحي في الأحد 28 أبريل 2024 03:48 صباحاً - في الساعات القليلة الماضية، فوجئ محبو العميد لاعب منتخب مصر حسام حسن بحفل خطبة ابنته التي خطفت الأنظار بجمالها.

خطوبة ابنة حسام حسن

ونشرت «يارا» صورًا من الحفل الذي اقتصر على وجود المقربين منها بالتزامن مع إقامة مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

6 معلومات عن خطيب بنت حسام حسن

والده رجل الأعمال علي راشد.

درس التمويل والاستثمار في إحدى الجامعات الخاصة.

أصل العائلة من المنصورة لكنه يقيم في القاهرة.

شغل منصب المدير المالي في إحدى الشركات الخاصة بالحديد.

العضو المنتدب لشركة زيوت شهيرة.

اسمه أحمد علي راشد، ولديه شقيقة تدعى ريهام راشد.

إطلالة بنت حسام حسن

ظهرت يارا حسام حسن، بإطلالة جذابة وأنيقة، بعد تداول صور الحفل عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، إذ ارتدت جمبسوت باللون الأبيض، وشعر منسدل على كتفيها، فضلًا عن التألق بمكياج خفيف يناسب إطلالتها.

الجمبسوت هو عبارة عن طقم مكون من قطعتين «بلوزة وبنطلون»، يغلق بسحاب وبدون حمالات، ووفق ما نشره موقع «unmatchedbyu» المتخصص في الأزياء والموضة، فإن سعر الجمبسوت قد يتجاوز الـ9 آلاف جنيه.

معلومات عن يارا حسام حسن

الابنة الكبرى لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

– احتفلت بخطبتها على الشاب أحمد علي راشد قبل ساعات في حفل صغير.

– درست دراسات الاتصال الجماهيري والإعلام في الكلية الكندية الدولية CIC.

– لديها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ويتابعها 14.1 ألف.

– من محبي الموضة ونشر الصور والفاشون «بلوجر».

– لديها آراء كروية وتحب الكرة مثل والدها.

– تتمتع بموهبة في التصوير.

– عادة ما تنشر صور برفقة والدها حسام حسن ووالدتها هويدا الغرباوي.

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