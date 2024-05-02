الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم: قلبنا رح يفقع

علّقت النجمة اللبنانية نادين_نجيم على قصف العدو الصهويني لرفح واستشهاد الاطفال هناك بلا أي رحمة في حين أن العالم أصبح شاهدًا زورًا على كل ما يحدث بأهل غرة وفلسطين.

اقرأ: نادين نجيم: أنا مش عاملة تجميل!

وكتبت بقلب موجوع: (يا رب دخيل اسمك ورحمتك يا رب والله حرام والله كتير قلبنا رح يفقع من الوجع اطفال ما الهم ذنب لأيمتى؟ هل الشعب)

أطفال فلسطين يموتون جوعًا وقهرًا وذلًا وقصفًا منذ أكتوبر ٢٠٢٣ والعالم يقف صامتًا امام المجازر بحق الطفولة والانسانية ولا يتحرك أحد لوقف كل الجرائم هناك.

اقرأ: نادين نجيم ممنوعة من السفر مع ابنائها!