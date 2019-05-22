شاهد: الفنانة صابرين في برنامج شيخ الحارة (الحلقة كاملة)

حلت الفنانة صابرين، ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "شيخ الحارة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الأربعاء.

وكشفت صابرين سر الهجحوم عليها بسبب الباروكة التي ترتديها خلال أعمالها الفنية الأخيرة، وأثارت موجات من الجدل عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقالت صابرين: "فيه لجان إلكترونية مخصصة لصابرين مع كل عمل فني ليا بينزلوا ويهاجموا حجابي والباروكة اللي لبساها ومش عاجبهم حاجة خالص".

وانفعلت عقب توجيه بسمة وهبة سؤالًا لها "هل أنتِ محجبة ولابسة باروكة؟"، قائلة: "إنت مالك.. لابسة اللي لبساه.. من فضلك ملكيش دعوة باكل إيه وبلبس إيه.. أنا فنانة وليا تاريخي وأدوار مهمة وده اللي مفروض اتسئل فيه في البرنامج، مش اتسأل عن باروكة وحجاب".

وأضافت الفنانة المصرية، "أنا عمري ما مشيت وراء الفتاوى..الفتاوي دلوقتي بقت استرتش.. أنا مش محجبة وده لوك جديد ولو النهاردة عاملة شعري كنت بينت لكم قصة شعري.. أنا مجنونة وبحب كده".