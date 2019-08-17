شاهد الفيديو: هيئة الأمر بالمعروف تضرب فتاة بالسعودية وحالة سخط كبير

بث ناشطون في السعودية اليوم السبت مقطع فيديو يوثق قيام رجل من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضرب فتاة سعودية ، الأمر الذي أثار حالة من السخط والغضب على هذا الفعل وتسبب في حالة من الجدل الكبير حول استمرار عمل هذه الهيئة في ظل حالة التطور التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة.

وبحسب الفيديو فإن رجل هيئة الأمر بالمعروف اعتدى على الفتاة اثناء قيامها بالتصوير بالموبايل الشخصي ، الامر الذي اثار غضبه ودفعه للاعتداء عليها وسحب الموبايل منها.

وتباينت ردود الافعال على هذا المقطع ، حيث أبدى عدد من المغردين إعجابهم بما قام به رجل هيئة الأمر بالمعروف ، في حين ذهب الآخر الى رفض هذا السلوك نظراً لان الاعتداء تم على فتاة.