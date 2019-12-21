مشاهدة الحلقة الأخيرة من برنامج ذا فويس 2019 الموسم الخامس اليوم بث مباشر

يترقب الملايين من المتابعين ومحبي برنامج المواهب الغنائية ذا فويس الموسم الخامس لمشاهدة الحلقة الاخيرة، حيث هدف المدربين استعادة أجواء ال حماس والإثارة على شاشة قناة ام بي سي، في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء بتوقيت السعودية الثامنة ونصف بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

ويخوض لبنان المنافسة الغنائية بثلاثة أصوات من ثمانية، وهي يمان الحاج التي تمثّل فريق حماقي، وسندي لطّي التي تمثّل فريق سميرة سعيد، و ميشال شلهوب الذي يمثّل فريق راغب علامة.

وتنتمي يمان الحاج إلى عائلة فنية بامتياز، كونها ابنة الفنانة فاديا طنب الحاج، وفي مرورها الأول على مسرح البرنامج، غنّت فأذهلت اللجنة، وأشعلت المنافسة، مما دفع أعضاءها إلى "التقاتل" بين بعضهم البعض من أجل ضمّها إلى فريقهم.

وينتظر الجمهور إعلان الفائز باللقب في الحلقة الأخيرة من بين المتسابقة المصرية إيمان عبد الغني وهي من فريق أحلام، والمتسابق التونسي مهدي عياشي، وهو من فريق راغب علامة، و متسابقان من دولة المغرب وهما فهد مفتخر من فريق محمد حماقي، رضوان الأسمر من فريق سميرة سعيد.

كما سيطرح الفنان راغب علامة أغنية جديدة باللهجة الخليجية تحمل اسم «كان غيرك أشطر»، وتغني سميرة سعيد أغنيتها الجديدة «هليلة» وهي الأغنية التي طرحتها منذ قليل عبر موقع اليوتيوب.

ويؤدي جميع المتنافسين الأربعة أغنية تحمل اسم «حِب الأيام»، من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، والأغنية تدعو إلى التفاؤل والتمسك بالحلم.

وانطلق الموسم الأول من المسابقة في 2012، وفاز بلقبه المغربي مراد بوريقي من فريق عاصي الحلاني حيث حصل على عقد تسجيل ألبوم وعقد عمل مع يونيفرسال العالمية للموسيقى، إلى جانب عقد أغنية منفردة مع شركتي سوني بيكتشرز إنترتينمنت وبلاتينيوم ريكوردز المسؤولة عن تسويق الإنتاج الفني للبرنامج، بالإضافة إلى حصوله على سيارة شيفروليه طراز تريل بليزر 2013.

وفاجأت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، مُشاهدي الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس" بعد ظهورها للترويج لعملها الجديد "الديفا" والمقرر عرضه حصرياً يوم الأربعاء المُقبل على موقع "شاهد دوت نت".

وتدور أحداث المسلسل حول حياة النجوم خلف الكواليس، حيث منحت سيرين لقباً جديداً لمحمد حماقي وهو "الحنين".

سيرين عبد النور احتفلت ببدء إطلاق مسلسل "الديفا" وكشفت عن شارة المسلسل "انا رجعت" وقدمتها على خشبة المسرح، وقالت أن المسلسل كتلة مشاعر ومواجهات تحدث للفنان في الكواليس أمام الكاميرا وخلفها، وأكدت أن جانبا كبيرا من الأحداث يعكس تجربتها وتجربة أغلب النجوم في الوطن العربي.

وأصرت سيرين على تحية أعضاء لجنة التحكيم كل بلقبه فخاطبت أحلام بلقب الملك وتحدثت مع راغب علامة باعتباره "السوبر ستار" وأشارت إلى التشابه بين اسم مسلسلها الجديد ولقب سميرة سعيد "الديفا" وقالت لمحمد حماقي إنه يستحق لقب "الحنين" بسبب معاملته الرقيقة مع المواهب الشابة.

وكشفت أحد أعضاء لجنة التحكيم الفنانة الإماراتية أحلام، عن طلبها في وقت سابق من مجموعة Mbc إلغاء مشاركتها في ذا فويس الموسم الخامس، موضحة أن صديقتها وتوأمها الإعلامية الكويتية فجر السعيد هي السبب وراء ذلك؛ بسبب مرضها الشديد وتلقيها العلاج في أحد مستشفيات باريس.

وقالت أحلام في مقطع فيديو أجرته مع Mbc على هامش تصويرها حلقات برنامج The Voice، إنها كانت تحكم في هذا القرار بقلبها، مشيرة إلى أنها في حياتها الخاصة يكون لقلبها مكانة مهمة في التعامل وبالأخص مع زوجها وأولادها.

وأوضحت الفنانة الاماراتية أن إدارة MBC رفضت طلبها، مبينة أنه تم التوصل إلى قرار آخر بتأجيل تصوير الحلقات الأولى من البرنامج لمدة 10 أيام.

وأكدت أحلام أنها تمكنت من الوقوف بجانب فجر السعيد في بداية مرضها وبسبب التزامها بالتصوير قضت أول 5 أيام في التصوير بصعوبة شديدة؛ لأن "فجر" كانت لا تزال في مرحلة الخطر، متمنية لها الشفاء العاجل والدعاء لها.

الجدير بالذكر أن غاب الموسم الحالي من برنامج ذا فويس، الفنان اللبناني عاصي الحلاني والفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان التونسي صابر الرباعي، لأسباب لم تذكرها القناة المنتجة ام بي سي.