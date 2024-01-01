شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والأردن.. قيادة مشتركة للجهود الإغاثية والإنسانية الداعمة لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيحية، أن العلاقات التاريخية المصرية الأردنية تكتسب أهمية خاصة نظرًا للدور الإقليمي المهم الذى تلعبه الدولتان في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة، وتشترك القاهرة وعمان في نفس القدر من التداعيات للحرب التي يعيشها قطاع غزة على أمنهما القومي.

وذكرت أنه على المستوى السياسي والدبلوماسي للبلدين، عقدت عشرات اللقاءات والمؤتمرات التي تهدف إلى دعم القضية الفلسطينية على مدار عقود، وتعد مصر والأردن من أكثر الدول العربية دفاعًا عن القضية الفلسطينية والأكثر عرضة للمخاطر المترتبة عن تبعات الأحداث التي يشهدها قطاع غزة منذ 3 أشهر تقريبًا بعد بدء الحرب على قطاع غزة.

وتشير الأرقام إلى أن مصر أرسلت 13 ألف طن من المستلزمات الإنسانية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصرى، وتمثل حجم المساعدات التي قدمتها مصر للشعب الفلسطيني 80% من إجمالي المساعدات الدولية للقطاع، وهي بذلك الأولى دوليًا.

فيما قدمت الأردن مساعدات للقطاع بلغت 89 شاحنة و28 طائرة، وفقًا للهيئة الخيرية الهاشمية في الأردن، هذا بالإضافة إلى التنسيق الدبلوماسي والإنساني بين مصر والأردن الذي لعب دورًا كبيرًا في إدخال المستشفى الميداني الأردني لعلاج أبناء غزة جراء الحرب الإسرائيلية الدائرة، مما يعكس دور مصر والأردن في تخفيف حدة هذه الحرب على قطاع غزة.

إضافة إلى ما سبق فهناك دور محوري للهلال الأحمر المصري يتمثل في استلام المساعدات سواء الأردنية أو الدولية مباشرة منذ وصولها إلى مطار العريش، ثم تخزينها في المستودعات في رفح ومن ثم تجهيزها وإدخالها إلى قطاع غزة، وأيضًا والتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لإدخال المساعدات إلى القطاع.

ورصدت الدراسة شواهد لتلك الجهود، منها تأكيد مصر والأردن دائمًا على رفضها لمصادرة الأراضي والمنازل الفلسطينية في الضفة الغربية لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وتجلى ذلك من خلال تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وأن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذت من قبل إسرائيل باعتبارها قوة احتلال، والتي يمكن أن تغير من معالم أو وضع المدينة المقدسة، ليس لها صلاحية قانونية وتمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وإشارته لموقف مصر الثابت إزاء رفض وإدانة أية إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها.

كما ترفض الأردن هي الأخرى سياسات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة المتمثلة في الاقتحامات للمدن الفلسطينية كافة خاصة في الضفة الغربية وسياسات المستوطنين المتطرفين العنيفة تجاه سكان الضفة، والذي يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة على أن تلك الحملات التي يشنها الاحتلال في أراضي الضفة لن تؤدي سوى إلى مزيد من التدهور والعنف، وتعقيد المسار السلمي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية.

ونوهت إلى أن التشاور والتنسيق والتواصل المستمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني منذ اللحظة الأولى للحرب ساهم في تخفيف حدتها على أهالي غزة عبر الضغط المستمر لإنفاذ المساعدات الإنسانية في ظل التعنت الإسرائيلي في هذا الشأن، ويستمر حتى اليوم في بذل الجهود الحثيثة من أجل استمرار وزيادة إدخال المساعدات ووقف الحرب.