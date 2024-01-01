القيادة تهنئ فخامة السيدة فيولا أمهيرد بمناسبة انتخابها رئيسةً للاتحاد السويسري

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة فيولا أمهيرد، بمناسبة انتخابها رئيسة للاتحاد السويسري.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة فيولا أمهيرد، بمناسبة انتخابها رئيسةً للاتحاد السويسري.

وعبر ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق، المزيد من التقدم والرقي.