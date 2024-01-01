وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة فيولا أمهيرد، بمناسبة انتخابها رئيسةً للاتحاد السويسري.
وعبر ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق، المزيد من التقدم والرقي.
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ فخامة السيدة فيولا أمهيرد بمناسبة انتخابها رئيسةً للاتحاد السويسري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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