مطار العريش يستقبل طائرة إمارتية تحمل 10 أطنان مساعدات للفلسطينيين بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، اليوم الإثنين، طائرة مساعدات إماراتية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد - فى تصريح صحفي- إن الطائرة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحمل على متنها 10 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الإغاثية.

وأشار إلى أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي وحتى اليوم بلغت 361 طائرة حملت علي متنها نحو11 ألف طنً من المساعدات المتنوعة.

وأضاف: أن إجمالي المساعدات التي أرسلتها دولة الإمارات إلى قطاع غزة عبر مطار العريش الدولي بلغ 130 طائرة، بالإضافة إلى سفينة شحن ومستشفى ميداني بسعة 160 سريراً، وذلك عبر ميناء العريش البحري ضمن عملية "الفارس الشهم 3" التي وجه رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإطلاقها بداية شهر نوفمبر الماضي.