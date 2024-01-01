السفارة في اليابان تؤكد سلامة السعوديين من الزلزال

أكدت السفارة السعودية في اليابان سلامة المواطنين على خلفية الزلزال الذي هز عدة مناطق غربية من البلاد. وكانت اليابان قد شهدت سلسلة من الزلازل هزت مناطقها الغربية تجاوزت 7 درجات، في حين أصدرت السلطات اليابانية تحذيرات من حدوث موجات تسونامي.



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