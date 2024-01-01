تفاصيل سداد مصر 3.2 مليار دولار لصندوق النقد في النصف الأول من 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تستحق على مصر مديونيات لصندوق النقد الدولي بنحو 3.17 مليار دولار خلال أول 6 شهور من العام الجاري من إجمالي مديونيات نحو 6.53 مليار دولار مستحقة خلال 2024، وفق بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي.

وتم احتساب عملة الصندوق التي يعتمدها تحت اسم SDRs مقابل الدولار بقيمة (1.341670 دولار لكل وحدة من عملة الصندوق)، وفق بياناته.

كانت مصر حصلت من صندوق النقد الدولي على قروض بنحو 20.1 مليار دولار في 5 سنوات منها 12 مليار دولار من 2016 إلى 2019 بهدف تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي للقضاء على الدولرة.

وفي 2020 حصلت على قرض سريع بنحو 2.9 مليار دولار لمواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد، وتسهيل ممدد بنحو 5.2 مليار دولار حصلت عليه خلال عامي كورونا 2020 و2021.

وعادت مصر إلى طرق أبواب صندوق النقد الدولي في 2022 للحصول على قرض لتمويل برنامج للإصلاح الاقتصادي، وبالفعل وافق الصندوق على إقراضها 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022 على أن يتم صرفه خلال 46 شهرا على شرائح متساوية بواقع شريحتين في كل عام، لكنها لم تصرف منه حتى الآن سوى 347 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى.

وتواجه مصر ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

ويقدم الخليج 365 في السطور التالية تفاصيل قيمة المستحقات التي يفترض أن تسددها مصر لصندوق النقد الدولي خلال النصف الأول من العام الجديد 2024، والبالغ مجموعها نحو 3.12 مليار دولار، وفقا لبيانات الصندوق.

يناير: تسدد مصر نحو 260.3 مليون دولار على قسطين: الأول بنحو 100.1 مليون دولار، والثاني بنحو 160.2 مليون دولار.

فبراير: تسدد مصر نحو 818.5 مليون دولار على 4 أقساط، الأول بقيمة 281.7 مليون دولار، والثاني بقيمة 35 مليون دولار، والثالث بقيمة 160.2 مليون دولار، والرابع بقيمة 341.6 مليون دولار.

مارس: تسدد مصر نحو 437 مليون دولار على قسطين، الأول بقيمة 194.2 مليون دولار والثاني بقيمة 242.8 مليون دولار.

أبريل: تسدد مصر نحو 50.2 مليون دولار على قسط واحد.

مايو: تسدد مصر نحو 846.8 مليون دولار على 4 أقساط، الأول بقيمة 34.2 مليون دولار، والثاني بقيمة 250.7 مليون دولار، والثالث بقيمة 220.3 مليون دولار، والرابع بقيمة 341.6 مليون دولار.

يونيو: تسدد مصر نحو 757.4 مليون دولار على 4 أقساط، الأول بقيمة 194.2 مليون دولار، والثاني بقيمة 160.2 مليون دولار، والثالث بقيمة 242.8 مليون دولار والرابع بقيمة 160.2 مليون دولار.