شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار يشارك بمؤتمر دائرة العلاقات الخارجية الصينية بشأن فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جلسات الدورة الافتراضية لكوادر أحزاب الدول العربية، لمناقشة القضية الفلسطينية ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "مبادرة التنمية العالمية والأمن العالمي ومبادرة الحضارة وتحول النظام الدولي " برعاية دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وجاء ذلك بحضور جياو تشيشين مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا للدائرة، ونحو ٤٨ مشارك من دول عربية مختلفة، وحضر ممثل عن حزب المصريين الأحرار محمد أبو عين أمين شباب قطاع جنوب الصعيد.

وجاء نص كلمة المصريين الأحرار والمنظمين كالتالي:-

قيادات الحزب الشيوعي الصيني الصديق

دائرة العلاقات الخارجية باللجنة المركزية للحزب

الحضور الكرام..

بداية ننقل تحيات وتقدير السيد الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وقيادات الحزب مركزية فرعية، ويسعدنا مشاركتكم هذه الدورة الأفتراضية والتي تأتي في توقيت غاية الاهمية لمناقشة أمرًا غاية الاهمية ندوة خاصة بالقضية الفلسطينية والتي تمثل قضية القضايا للدولة المصرية تحظي اهتمامًا كبير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إن مصر منذ اللحظات الأولى على امتداد التاريخ لم تتواني أو تدخر لحظة واحده في سبيل دعم الاشقاء في فلسطين من خلال المساعدات أو التدخلات الدبلوماسية والسياسية للعمل علي حماية مقدرات الشعب الفلسطيني وسلامة المواطنين؛ وكانت سباقة الخطوات للعمل على أعمار غزة، ولكن ما تشهده الان الاراضي الفلسطينية هو محاولة متجردة من الإنسانية لتصفية عرقية وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية وللاسف الشديد سقط القناع عن المجتمع الدولي امام الامتحان الاخطر علي الإطلاق وهو الانسانية والمبادئ.

الإ أننا نثمن الدور الصيني وموقفها الواضح حيال الأزمة ورؤيتها التي تتطابق تماما مع الموقف المصري أن حل الدولتين هو بيت القصيد للعدالة الدولية.. ولا يمكن التراجع عنه وإن الدولة المستقلة هي حق وطني غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، وهو حق لا يمكن المقايضة عليه.

ولعل الأمر لا يفتقر إلى خطط أو شعارات كبرى، ولكنه يفتقر إلى الشجاعة والإجراءات للدفاع عن العدالة وهو ما يتخاذل فيه بلدان عظمي وتقف صامته امام شلال دماء الأبرياء الذى يهدر جراء مايحدث من تصفية عرقية علي أرض فلسطين الغالية.

ومن جانب أخر تعمل بلادنا العزيزة مصر علي اكثر من محور في توقيت واحد تبني وتُعمر وتفتح افاق استثمارية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تلقي بظلالها علي الجميع ومصر بوجه خاص، تحضن وتحوي الاشقاء المتضررين في بلدانهم تسعى لتحقيق السلم العام لبلادها وصون سلامة الاشقاء اينما كانوا، فان مصر تقدم نموذجا فريدا للتضحية غير مسبوق في تاريخ الانسانية لخدمة كافة الاشقاء.

ونحن ومن واقع صداقة ممتدة وشراكة بناءة مع الحزب الشيوعي الصيني ؛ نشيد بكافة المبادرات العظيمة

الخاصة بالتنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية وتحول النظام الدولي، وجميعها تمثل اسهامات حقيقية من دولة الصين لخدمة المجتمع الدولي علي حد سواء؛ مع الاحترام الكامل لخصوصية الدول وعدم التداخل في شئونها وهو عنوان عريض تحرص الصين علي تحقيقه فعليا وعمليا مما يزيد مكانتها ومقدارها في قلوب الشعوب حول العالم وبخاصة افريقيا والشرق الأوسط.

ولعل مبادرة التنمية العالمية تكمن اهميتها في دفع عودة قضية التنمية إلى جدول الأعمال الأساسي الدولي، وتماشيا مع الإرادة والمساعي الصينية والعربية في السعي نحو السلم وتحقيق التنمية ودفع التعاون المشترك والبناء.

ومبادرة الأمن العالمي لتحقيق اسمي معاني الحياة وهو السلم والاستقرار، ومبادرة الرئيس الصيني للحضارة العالمية والتي تسند إلي أن التواصل بين الحضارات الصينية والعربية ، يرجع إلى زمن بعيد ويسير دائما في طليعة التواصل بين حضارات العالم ، إذ تتشارك الحضارات نفس المفهوم الثقافي الذي يدعو إلى الوئام بدلا من التطابق إعلاء السلام، الأمر الذي يكفل دوام الترابط والتناغم والتلاحم بين الجانبين، وينصب نموذجا للتعايش المنسجم بين الدول التي تختلف من حيث الثقافة والدين والنظام السياسي.

وخلاصة فان جميع المبادرات البناءة يجب ان تدخل حيز التنفيذ وتجد تعاونا حقيقي وتعميم علي كافة المجتمعات حتي تنفذ اهدافها النبيلة لخدمة الانسانية.

وقبل ان اختم كلمة حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ندعو لتعزيز كافة اوجه التعاون والصداقة مع دولة الصين وندعو كافة البلدان العربية لخلق كيانات خاصة اقتصادية وسياسية مشتركة حتي يكون هناك توازن حقيقي في ضوء عدم حيادية المجتمع الدولي تجاه الازمات الإشكاليات الخاصة بالشرق الاوسط وافريقيا علي وجه التحديد ولعل ازمة فلسطين خير شاهدا ودليل.

وختاما نتوجه بجزيل الشكر والتقدير للحزب الشيوعي الصيني وعلي رأسه فخامة الرئيس شي جين بينج، ودائرة العلاقات الخارجية علي هذا الحدث الهام والذى نأمل بالخروج منه محصلة تخدم قضية فلسطين العزيزة وأخيراً من قبل القاهرة هنا فلسطين.

مشاركة حزب المصريين الأحرار بالمؤتمر