شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. انتظام استخراج الكارنيهات والبطاقات العلاجية للمحامين 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى المحامين النهرى بالمعادى والنقابات الفرعية، اليوم الإثنين، انتظامًا فى عمليات تجديد بطاقات العضوية ومشروع العلاج لعام 2024، فى سهولة ويسر لليوم الثالث، وذلك فى ظل تطبيق منظومة ميكنة الخدمات النقابية؛ والتى أطلقتها النقابة العامة للمحامين برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام مطلع السنة الماضية، للتيسير على المحامين.

وبدأت عمليات التجديد فى النادى النهرى بالمعادى فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الخامسة مسًاء، ويتم تحصيل رسوم تجديد العضوية داخل النادى نقدًا أو إلكترونيًا. وللعام الثانى لاقى تطبيق منظومة ميكنة الخدمات النقابية ترحيبًا من قبل أعضاء الجمعية العمومية للمحامين الذين أكدوا أنهم لم يعانوا فى استخراج كارنيه العضوية، ولم يجدوا أية عقبات خلال العام الثانى لتطبيق المنظومة، لافتين إلى أن تطبيقها جاء موفرًا للوقت والجهد وقضى على التكدس والزحام بالنادى النهري. كما لاقى قرار عبدالحليم علام نقيب المحامين، بطباعة تنويه عن المواد 49 و50 و50 مكرر من قانون المحاماة، والمتعلقة بحصانة المحامى على كارنيه العضوية لعام 2024 استحسان أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد المحامون أن طباعة مواد الحصانة على كارنيه العضوية هو خطوة على الطريق الصحيح لاستعادة هيبة المحاماة وكرامة المحامي، فيما أكد آخرون أن ذلك كان مطلبًا للجمعية العمومية وتحقق هذا العام.

وأشاد المحامون بالخطوة المتخذة من النقيب العام بطباعة مواد الحصانة على كارنيه العضوية، معتبرين أنها جاءت في مقدمة المسار الصحيح الذي تنتهجه النقابة العامة حالياً في المحافظة على مقدرات أعضائها تحقيقاً للقدر اللازم من الحماية القانونية التي أفردها الدستور والقانون على عمل المحامي ولكونه أحد جناحي العدالة التي لن تتحقق بمعناها الحقيقي إلا من خلال المساواة بين جناحيها.

وحرص عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، على التواجد بمقر النادي النهري بالمعادي لخدمة السادة المحامين، لتسهيل إجراءتهم وتذليل أية عقبات أمامهم.

وتبدأ أعمال التجديدات بالنادي النهري للمحامين بالمعادي؛ من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الساعة الـ5 مساءً، وبالنقابات الفرعية؛ من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الساعة الـ3 عصرًا، وذلك يوميًا من السبت إلى الخميس عدا الجمعة والعطلات الرسمية.