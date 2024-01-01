شكرا لقرائتكم خبر الإمارات تنهي عضويتها في مجلس الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت الإمارات أمس الأول فترة عضويتها في مجلس الأمن للعامين 2022 - 2023.

وقالت بعثة الإمارات على حسابها الرسمي على منصة إكس «لقد سعينا من خلال الدبلوماسية الإماراتية، بقيادة وزير الخارجية عبدالله بن زايد إلى أن نكون صوتا مبدئيا وعمليا على الساحة الدولية المضطربة».

وأضافت «عززنا الدبلوماسية الإماراتية قيم التسامح والتعايش، وناصرنا القضية الفلسطينية والقضايا العربية، ودعمنا أجندة المرأة والسلام والأمن في أفغانستان وهايتي، وعززنا مشاركة المجلس في قضايا المناخ والسلام والأمن».

وأشارت إلى أنه في هذه الأوقات العصيبة حافظنا على إيماننا بالدبلوماسية والتوافق وبناء الجسور، مؤكدة أن عمل البعثة في المجلس «شرف لنا ومسؤولية عظيمة».