نفير بين الميليشيات الليبية بعد مقتل مسلحين

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وقالت كتيبة «رحبة الدروع تاجوراء»، إنها أعلنت حالة النفير والطوارئ وطلبت من جميع منتسبيها الالتحاق بمقراتها بعد مقتل أحد عناصرها و4 أشخاص آخرين إثر هجوم من طرف «كتيبة الضمان» على أحد مقراتها في تاجوراء.
ورصد سكان محليون انتشارا مكثفا للآليات والعربات العسكرية التابعة للميليشيات المسلحة التي تتنازع فيما بينها باستمرار، في عدد من شوارع العاصمة طرابلس وأمام مقراتها.
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