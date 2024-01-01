شكرا لقرائتكم خبر نفير بين الميليشيات الليبية بعد مقتل مسلحين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسبب مقتل عدد من المسلحين في هجوم متبادل بالعاصمة الليبية طرابلس، بإعلان عدد من الميليشيات المسلحة حالة النفير العام، وسط مخاوف من اندلاع اشتباكات ومواجهات جديدة، مع استمرار حالة الجمود السياسي بين قادة البلاد.

وقالت كتيبة «رحبة الدروع تاجوراء»، إنها أعلنت حالة النفير والطوارئ وطلبت من جميع منتسبيها الالتحاق بمقراتها بعد مقتل أحد عناصرها و4 أشخاص آخرين إثر هجوم من طرف «كتيبة الضمان» على أحد مقراتها في تاجوراء.

ورصد سكان محليون انتشارا مكثفا للآليات والعربات العسكرية التابعة للميليشيات المسلحة التي تتنازع فيما بينها باستمرار، في عدد من شوارع العاصمة طرابلس وأمام مقراتها.