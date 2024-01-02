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تايلاند: بانكوك وبكين ستعفيان مواطني البلدين من متطلبات التأشيرة بشكل دائم

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ابوظبي - سيف اليزيد - قال رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين اليوم الثلاثاء إن تايلاند والصين ستعفيان مواطني كل منهما بشكل دائم من متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول اعتباراً من مارس.
وقال لصحفيين "سيرفع هذا مستوى العلاقات بين البلدين".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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