اخبار العالم

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 35 لإغاثة الفلسطينيين في غزة

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150 % زيادة في عدد الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد المعتقلين من غزة في السجون الإسرائيلية، ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة لحرب الإبادة...

2776b45c35.jpgغـزة : الوكالات
e64e36191d.jpg20 جمادى الآخرة 1445 هـ

​​​​​​​حادثة طعن لزعيم المعارضة في كوريا الجنوبية

ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن زعيم الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، تعرض للطعن في الجانب الأيسر...

icon-byline.pngسول : الوكالات
icon-clock.png20 جمادى الآخرة 1445 هـ

شبكة حوثية لنهب إيرادات الاتصالات

كشف مصدر عسكري يمني أن الحوثيين باشروا العمل في إلغاء شبكة الاتصالات اليمنية السابقة، واستبدال شبكة وصلت حديثا من إيران بها. وقال:...

icon-byline.pngأبها: سلمان عسكر
icon-clock.png19 جمادى الآخرة 1445 هـ

جيش الاحتلال يستعد لمرحلة القتال طويل الأمد

استمر القتال العنيف في مناطق أخرى من غزة، مع بداية السنة الجديدة، بخاصة مدينة خان يونس الجنوبية والمناطق الوسطى من القطاع. وتعهدت...

icon-clock.png19 جمادى الآخرة 1445 هـ

90 طائرة مسيرة رقم روسيا القياسي في العام الجديد

خلال الساعات الأولى من العام الجديد، أطلقت روسيا رقما قياسيا بـ90 طائرة من دون طيار من نوع شاهد فوق أوكرانيا، بحسب ما ذكرت القوات...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png19 جمادى الآخرة 1445 هـ

دعم سعودي متواصل للمتضررين في غزة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة بالتنسيق مع...

icon-byline.pngرام الله: دوت الخليج
icon-clock.png19 جمادى الآخرة 1445 هـ

اليابان تحذر سكان السواحل من العودة لمنازلهم

طلبت اليابان من سكان المناطق الساحلية عدم العودة إلى منازلهم حيث لا يزال من الممكن حدوث موجات مميتة، رافق ذلك تخفيضها لأعلى مستوى...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png19 جمادى الآخرة 1445 هـ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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