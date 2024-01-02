150 % زيادة في عدد الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد المعتقلين من غزة في السجون الإسرائيلية، ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة لحرب الإبادة... غـزة : الوكالات غـزة : الوكالات 20 جمادى الآخرة 1445 هـ 20 جمادى الآخرة 1445 هـ ​​​​​​​حادثة طعن لزعيم المعارضة في كوريا الجنوبية ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن زعيم الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، تعرض للطعن في الجانب الأيسر... سول : الوكالات سول : الوكالات 20 جمادى الآخرة 1445 هـ 20 جمادى الآخرة 1445 هـ شبكة حوثية لنهب إيرادات الاتصالات كشف مصدر عسكري يمني أن الحوثيين باشروا العمل في إلغاء شبكة الاتصالات اليمنية السابقة، واستبدال شبكة وصلت حديثا من إيران بها. وقال:... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 19 جمادى الآخرة 1445 هـ 19 جمادى الآخرة 1445 هـ جيش الاحتلال يستعد لمرحلة القتال طويل الأمد استمر القتال العنيف في مناطق أخرى من غزة، مع بداية السنة الجديدة، بخاصة مدينة خان يونس الجنوبية والمناطق الوسطى من القطاع. وتعهدت... أبها: أبها: دوت الخليج 19 جمادى الآخرة 1445 هـ 19 جمادى الآخرة 1445 هـ 90 طائرة مسيرة رقم روسيا القياسي في العام الجديد خلال الساعات الأولى من العام الجديد، أطلقت روسيا رقما قياسيا بـ90 طائرة من دون طيار من نوع شاهد فوق أوكرانيا، بحسب ما ذكرت القوات... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 19 جمادى الآخرة 1445 هـ 19 جمادى الآخرة 1445 هـ دعم سعودي متواصل للمتضررين في غزة واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة بالتنسيق مع... رام الله: دوت الخليج رام الله: دوت الخليج 19 جمادى الآخرة 1445 هـ 19 جمادى الآخرة 1445 هـ اليابان تحذر سكان السواحل من العودة لمنازلهم طلبت اليابان من سكان المناطق الساحلية عدم العودة إلى منازلهم حيث لا يزال من الممكن حدوث موجات مميتة، رافق ذلك تخفيضها لأعلى مستوى... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 19 جمادى الآخرة 1445 هـ 19 جمادى الآخرة 1445 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 35 لإغاثة الفلسطينيين في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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