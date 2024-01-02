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150 % زيادة في عدد الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد المعتقلين من غزة في السجون الإسرائيلية، ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة لحرب الإبادة...
حادثة طعن لزعيم المعارضة في كوريا الجنوبية
ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن زعيم الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، تعرض للطعن في الجانب الأيسر...
شبكة حوثية لنهب إيرادات الاتصالات
كشف مصدر عسكري يمني أن الحوثيين باشروا العمل في إلغاء شبكة الاتصالات اليمنية السابقة، واستبدال شبكة وصلت حديثا من إيران بها. وقال:...
جيش الاحتلال يستعد لمرحلة القتال طويل الأمد
استمر القتال العنيف في مناطق أخرى من غزة، مع بداية السنة الجديدة، بخاصة مدينة خان يونس الجنوبية والمناطق الوسطى من القطاع. وتعهدت...
90 طائرة مسيرة رقم روسيا القياسي في العام الجديد
خلال الساعات الأولى من العام الجديد، أطلقت روسيا رقما قياسيا بـ90 طائرة من دون طيار من نوع شاهد فوق أوكرانيا، بحسب ما ذكرت القوات...
دعم سعودي متواصل للمتضررين في غزة
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة بالتنسيق مع...
اليابان تحذر سكان السواحل من العودة لمنازلهم
طلبت اليابان من سكان المناطق الساحلية عدم العودة إلى منازلهم حيث لا يزال من الممكن حدوث موجات مميتة، رافق ذلك تخفيضها لأعلى مستوى...
كانت هذه تفاصيل خبر مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 35 لإغاثة الفلسطينيين في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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