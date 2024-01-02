حتى نهاية 2024.. تفاصيل تمديد العمل بآليات حساب المواطن الحالية والدعم الإضافي

ياسر رشاد - القاهرة - حساب المواطن.. تصدر برنامج حساب المواطن ترند مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية بعد إصدار العاهل السعودي قرار بتمديد العمل بآلياته الحالية واستمرار الدعم الإضافي لعام كامل (حتى نهاية 2024).

ووفق لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآلياته الحالية وذلك للمستفيدين منه، بجانب الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي ولك حتى نهاية العام الحالي 2024م.

استمرار التسجيل في برنامج حساب المواطن 2024

كما وجه خادم الحرمين الشريفين باستمرار التسجيل في برنامج حساب المواطن 2024.

يذكر أن توجيه العاهل السعودي وولي العهد بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن واستمرار الدعم الأضافي جاء بالرغم من وجود عجز في الميزانية، حيث يهدف استمرار التسجيل ببرنامج حساب المواطن، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع دائرة المستحقين من الدعم المخصص ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق، خاصة مع حالة التضخم التي يشهدها العالم الفترة الأخيرة.

ومن جانبه نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، رسالة شكر للعاهل السعودي وولي عهده، وكتب:"يتقدم برنامج حساب المواطن بخالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م".

رابط التسجيل في حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن أوضح أنه يُجري بعض التحسينات على التطبيق خلال الفترة الحالية، ويمكن للمستفيدين ومن يرغب في التسجيل استخدام التطبيق في وقت لاحق، بينما يستمر الدخول إلى حساب المستفيد عبر البوابة الالكترونية عبر الرابط التالي..https://eservices.ca.gov.sa/#/login.