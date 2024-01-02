تركي آل الشيخ يكشف أسرارًا عن حياته الشخصية والمهنية في بودكاست عمار

ياسر رشاد - القاهرة - فتح تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية خزانة أسراره وكشف عن مواقف في طفولته وحياته الشخصية والمهنية ، الأمر الذي جعل الملايين يبحثون عنه لمعرفة تفاصيل عن حياة أحد أبرز المسؤولين السعوديين، ليتصدر ترندات السوشيال ميديا ومؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية.

وقال المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، في الجزء الأول من لقائه مع الإعلامي "عمار تقي" في "بودكاست عمار" الذي سُجل في لندن، تفاصيل انتقاله في عمله من السلك العسكري إلى المدني، الأزمة الصحية التي مر بها وأثرت على حياته الصحية والمهنية.

أبرز تصريحات المستشار تركي آل الشيخ في بودكاست عمار

ونستعرض في السطور التالية أبرز تصريحات المستشار تركي آل الشيخ:

قال تركي آل الشيخ أنه من مواليد عام 1981، ووالده ووالدته من نفس العائلة، حيث إن والده من نسل آل الشيخ، ووالدته من نسل آل المشرف، مشيرًا إلى أن نسل آل الشيخ نفس نسل آل المشرف، وكلهم من بني تميم.

ينتمي لأسرة متوسطة وعادية، موضحًا أن الطبقة المتوسطة في الخليج تعادل في دول ثانية طبقة عليا وأكثر من عليا.

كان والده موظفًا وتقاعد من حوالي 10 سنوات، على المرتبة الـ 11 أو 12 في رعاية الشباب في ذلك الوقت، ووزارة الرياضة حاليًا، أما والدته فتقاعدت تقريبًا في عام 2006، وتدرجت في قطاع التعليم حتى وصلت لمنصب مديرة مدرسة.

عاش في بيت جده وجدته بالرياض، مؤكدًا أن حياته معهم أثرت فيه كثيرًا وغيرت أشياء في شخصيته، حيث ظل معهم حتى وفاتهم.

كان طفلا عنيدا وجريئا ومغامرا وهي صفات لا تتوافق مع ووالده وقال:"والدي كان باله ضيق بينما كانت والدتي طيبة وحنونة".

درس في مدارس حكومية وأوضح أنه كان يتمتع بذاكرة جيدة في دراسته، وكان يحب التاريخ، وجيد في الرياضيات، ولكنه درس في القسم العلمي في الثانوي تأثرًا بأصدقائه.

كان طموحه الدراسة بالخارج في أمريكا، ولكن والده قرر إلحاقه بالسلك العسكري.

وعن حياته الأسرية قال:"زوجتي أم ناصر هي الكل في الكل، وتنظم حياتي وأبنائي، وهي تدير أمور الأسرة والمنزل حتى من النواحي المادية، وأعتذر عن تقصيري لها بسبب انشغالي عنها".

أوضح أنه اعتاد خلال العشرين سنة الأخيرة عدم النوم ليلاً، والنوم بين الفجر والظهر لساعات قليلة، لا تتجاوز ثلاث إلى أربع ساعات فقط.

أكد أنه بالرغم من أن دائرة معارفه الواسعة إلا أن أصدقائه المقربين هم زملاء الدراسة، وهم محدودون جدًّا.

عمل بعد تخرجه في وزارة الداخلية، ثم انتقل بعدها للعمل في إمارة منطقة الرياض تحت إشراف الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي كان أميرًا للرياض وقتها، ومع ولي العهد عندما كان مستشارًا للملك سلمان حينها.

أشار آل الشيخ إلى أنه اكتسب خبرة كبيرة في عمله تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقال:" بالرغم من أني أكبر من ولي العهد بخمس سنوات إلا أنني تعلمت منه الكثير من المواقف، منها بُعد النظر، ورؤية الأمور بشكل أدق وأعمق وأشمل.

علق على تطور الممكلة الفترة الأخيرة وقال:"نشهد في عهد ولي العهد تحولاً من اقتصاد معتمد على النفط إلى تنويع اقتصادي، ونوعية في احتياجات سوق العمل، وزيادة في الإنتاجية، وكذلك تطوير في المجال السياحي والاقتصادي والتراثي، مع الاعتزاز بالهوية السعودية والتراثية، وهذا التغيير والتطوير لم يكن تنظيرًا وأحلامًا، وإنما كان أمرًا مخططًا ومدروسًا له، حتى أصبحنا اليوم نسمع في دول وشعوب أخرى مطالبة بشخص مثل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان؛ لقيادتهم وهذا يختصر نجاح القيادة السعودية".

قال أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أنقذ السعودية، ورسم لها طريقًا مشرقًا لعشرات ومئات السنين، وسوف يشهد التاريخ أحداث فندق الريتز التي كانت نقطة مفصلية وضربة من يد من حديد على الفساد الذي ينخر في أي مجتمع واقتصاد، ويؤخر التنمية فيه، مشيرًا إلى دور القيادة في النهوذ بالمرأة السعودية من تمكينها وحصولها على حقوقها حتى أصبحت الآن تتبوأ مناصب قيادية ومرموقة.

تعرض لمرض اعتبره ابتلاء وامتحان من الله، وكان في عام 2015م، وقال:" تعرَّض لخطأ طبي بعد إحدى العمليات الجراحية، وحصل لديه نزيف يومي لمدة أكثر من 50 يومًا من جرح مفتوح، ولم يلتئم إلا بعد أشهر، ووقتها طُلب مني ألا أعود إلى المملكة حتى أتعافى، ولكن عدت وكنت محرجًا وحاولت أن أطلب من الأمير محمد بن سلمان أن يتولى إعفائي من ملف الرياضة الذي كان له تأثير كبير على صحتي، ولكن تم رفض الطلب في المرة الأولى ثم بعد شهر تدهورت صحتي وأعتبرت نفسي مقصرًا، فقمت بتجديد الطلب وقال لي الأمير جملة واحدة..خير إن شاء الله يجيك العلم، وفي اليوم التالي صدر قرار الإعفاء وتم تعيني في هيئة الترفيه".

أضاف أنه بعد تجربة مرضه أصبح يستعجل تحقيق الإنجازات، وقال:"إن من يعمل مع سمو ولي العهد يصل لمرحلة من إدمان العمل والتلذذ به، ولاسيما إذا انعكست إنجازاته إيجابًا على وطنه ومجتمعه".

وعن علاقته بإقالة البرتغالي جورج جيسوس، مدرب الهلال الحالي قال:" إن إقالة جيسوس جاءت بعد شهر ونصف من رحيلي عن الهيئة العامة للرياضة، بسبب خلافات شخصية بينه ورئيس النادي وقتها الأمير محمد بن فيصل.. لذلك أنا ليس لي أي علاقة بقرار رحيله".

يذكر أن تركي آل الشيخ نشر أمس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا موعد حواره في بودكاست عمار وقال:" اول تجربة لي في برنامج بودكاست عمار … مع الإعلامي المتألق اخوي عمار تقي … حلقتين، الأولى نزلت اليوم الاثنين والثانية بكرة.. تابعوا الحلقات على تطبيق شاشا".