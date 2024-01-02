الهلال الأحمر الفلسطينى: 5 شهداء و3 جرحى جراء استهداف الاحتلال أحد مقارنا بخان يونس

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني قبل قليل استشهاد 5 فلسطينيين ووقوع 3 جرحى جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحد المقار الخاصة بهم فى خان يونس مرتين متتاليتين.

وكان الدكتور عبد الجليل حنجل، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، قال إن قطاع غزة يواجه انتشارا كبيرا للأوبئة والأمراض المزمنة في مناطق عديدة.

وأضاف الدكتور عبد الجليل حنجل متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني ، أن الطواقم الطبية تعمل في مستشفيات ميدانية جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، مع مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم مختلف أوجه التعاون بين الجانبين، وأهمية تعزيز التعاون الدولي في المجال الصحي خاصة في ظل الآثار الخطيرة للأمراض والأوبئة على التنمية والأمن والاستقرار في العالم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن اللقاء، الذي انعقد اليوم في أبوظبي، تناول الأوضاع الصحية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة وضرورة توفير المستلزمات الطبية اللازمة لسكان القطاع وضمان إيصالها دون أية عوائق بجانب دور منظمة الصحة العالمية في تعزيز الاستجابة الصحية في القطاع، إضافة إلى التنسيق بين دولة الإمارات والمنظمة في هذا الشأن.

من جانبه، هنأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الرئيس الإماراتي بنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" في دولة الإمارات نهاية العام الماضي.

وأعرب أدهانوم عن شكره وتقديره لجهود الإمارات ومبادراتها في مواجهة الأمراض والأوبئة على المستوى العالمي ودورها في دعم المنظمة وبرامجها الصحية على المستوى العالمي.

وأثنى على الجهود الإماراتية في تقديم الدعم الإنساني والصحي لقطاع غزة، منوها بمبادرة الإمارات باستضافة ألف طفل مصاب من القطاع مع عائلاتهم لتلقي العلاج لدى مستشفياتها، إضافة إلى استضافتها ألف حالة أخرى من المصابين بأمراض السرطان لتلقي الرعاية الصحية بجانب إقامة مستشفى ميداني متكامل في القطاع.