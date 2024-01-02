الإمارات ومنظمة الصحة العالمية تبحثان التعاون الثنائي والوضع الصحي في غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، مع مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم مختلف أوجه التعاون بين الجانبين، وأهمية تعزيز التعاون الدولي في المجال الصحي خاصة في ظل الآثار الخطيرة للأمراض والأوبئة على التنمية والأمن والاستقرار في العالم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن اللقاء، الذي انعقد اليوم في أبوظبي، تناول الأوضاع الصحية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة وضرورة توفير المستلزمات الطبية اللازمة لسكان القطاع وضمان إيصالها دون أية عوائق بجانب دور منظمة الصحة العالمية في تعزيز الاستجابة الصحية في القطاع، إضافة إلى التنسيق بين دولة الإمارات والمنظمة في هذا الشأن.

من جانبه، هنأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الرئيس الإماراتي بنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" في دولة الإمارات نهاية العام الماضي.

وأعرب أدهانوم عن شكره وتقديره لجهود الإمارات ومبادراتها في مواجهة الأمراض والأوبئة على المستوى العالمي ودورها في دعم المنظمة وبرامجها الصحية على المستوى العالمي.

وأثنى على الجهود الإماراتية في تقديم الدعم الإنساني والصحي لقطاع غزة، منوها بمبادرة الإمارات باستضافة ألف طفل مصاب من القطاع مع عائلاتهم لتلقي العلاج لدى مستشفياتها، إضافة إلى استضافتها ألف حالة أخرى من المصابين بأمراض السرطان لتلقي الرعاية الصحية بجانب إقامة مستشفى ميداني متكامل في القطاع.