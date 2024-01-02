شكرا لقرائتكم خبر عن العربية لحقوق الإنسان: رصدنا هلعا فى الغرب من فرار المستوطنين إليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن القوى الغربية تستهدف حماية إسرائيل بأقوى الأسلحة الحديثة، خوفا من فرار المستوطنين الى البلدان الغربية، فهناك اكثر من 365 الف مواطن فروا من إسرائيل حتى بداية ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن فروع المنظمة الإقليمية رصدت حالة هلع في المجتمعات الغربية من هجرة الإسرائيليين إلى الغرب.

وأشار رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، خلال ندوة نقابة الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء بعنوان "غزة من الداخل.. نظرة حقوقية"، إلى أن ماتردد على لسان احد المسؤولين البارزين في حكومة الاحتلال بقصف غزة بقنبلة نووية قد تم بالفعل، فقد تم قصف غزة بما يعادل 5 قنابل ذرية، مشيرا إلى أن هناك تواطأ من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لصالح سلطة الاحتلال، مما ساهم في جمود بالقضايا والدعاوى التى تحركت بسبب انتهاكات الاحتلال على مدار الأعوام الماضية وزادت وحشيته في غضون الحرب على غزة .

وأكد " شلبي"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي خططت لتجويع الشعب الفلسطيني من خلال حساب السعرات الحرارية التى تدخل الى قطاع غزة، التى تتعرض للحصار منذ 2005 في صمت من قبل المجتمع الدولي.

ونوه علاء شلبي، إلى أن ما حدث من اعتداء وعدوان غاشم على غزة، كان حدثا كاشفا لطبيعة القضية الفلسطينية التى كانت منسية، لكنها الآن عادت بقوة إلى المشهد العالمي.