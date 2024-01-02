شكرا لقرائتكم خبر عن مركز ميزان الفلسطينى: لولا موقف الرئيس السيسي برفض التهجير لتم تصفية القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام يونس، رئيس مركز ميزان لحقوق الإنسان بفلسطين ونائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه لولا الموقف المصرى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، برفض تهجير الشعب الفلسطينى من قطاع غزة، كانت نجحت سلطة الاحتلال فى مخططها فى تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية للأبد، لكن موقف مصر كان تاريخى فقد لعبت دورا هام فى التصدى للمخطط الإسرائيلى بالدفع نحو التهجير.

وأوضح رئيس مركز ميزان لحقوق الانسان، خلال ندوة نقابة الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء بعنوان " غزة من الداخل.. نظرة حقوقية"، أن قوات الاحتلال تستهدف كافة المدنيين حال نزوحهم نحو الشمال، من أجل دفعهم بالجنوب فقط، وتحديدا فى مدينة رفح، لافتا أن الحرب على غزة نقطة حاسمة فى تاريخ النضال الفلسطينى ولابد من ملاحقة مجرمى الحرب بالمحاكم الدولية، التى تنفذ بحق الشعب الفلسطينى الذى بات يسال يوميًا فى صمت من المجتمع الدولي.