دول الخليج تعزي في ضحايا زلزال اليابان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن تعازيه لليابان جراء الزلزال الذي ضرب عدة مناطق وسط البلاد، مما أسفر عن عدد من الوفيات والإصابات جراء ذلك، وإحداث أضرار واسعة في المباني والبنية التحتية. وعبر عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وعن أمله في سرعة تجاوز اليابان لهذه المحنة وإعادة البناء والتعافي في أقرب وقت ممكن. على صعيد آخر، توقع خبراء أن يكون الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا اليابانية أمس الأول أدى إلى تحرك الأرض في منطقة نوتو القريبة من مركز الزلزال، لمسافة 1.3 متر إلى الغرب.

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