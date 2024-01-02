إدارة بايدن تضغط على إسرائيل للانسحاب

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وأوضح المسؤول، حسب شبكة «إن بي سي» الأمريكية، أن القتال لا يزال مستمر في شمال غزة، ولم تحدث تغييرات فورية في العمليات جنوب غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل يومين، أنه بدأ بسحب 5 ألوية من القتال في غزة، مع سيطرة الجيش بشكل متزايد على الأرض.
وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون، إنهم يستعدون لإعادة بعض سكان المجتمعات الحدودية في غزة إلى منازلهم قريبا، وسط مؤشرات أخرى على أن القتال يتحول إلى مستوى أقل في الجزء الشمالي من القطاع.
بعد 3 أشهر من الحرب الدائرة في القطاع.
وتم إجلاء معظم الإسرائيليين من المجتمعات الواقعة على مسافة 7 كلم من غزة، في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس التي تسيطر على القطاع في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.
وقال قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، الميغور جنرال يارون فينكلمان، إن القتال في غزة «سيستمر بأساليب متنوعة، وبكثافة متنوعة، وبأشكال مختلفة».
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