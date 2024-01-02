مدارس غزة تتحول إلى ساحات موت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحولت مدارس غزة إلى ساحات للشهادة والموت، بعدما تصاعد قصف الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا على القطاع المحاصر، ويتزامن ذلك مع صمت مطبق من قبل المجتمع الدولي.

وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أمس، «إن 4156 طالبا استشهدوا، في حين أصيب 7818 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4119 شهيدا و7536 جريحا، فيما استشهد في الضفة 37 طالبا وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85».

قصف المدارس

وأشارت الوزارة إلى أن 221 معلما وإداريا استشهدوا، وأصيب 703 بجروح في قطاع غزة، و5 أصيبوا بجروح، واعتقل أكثر من 71 في الضفة، ولفتت إلى أن 278 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لأضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

وأكدت الوزارة أن الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90% من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29% من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة».

حرمان كامل

وبالتواكب، قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور، «إن قطاع التعليم هو أحد أكثر القطاعات المستهدفة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن مقولة استهداف الحجر والبشر تنطبق على القطاع التعليمي».

وأضاف «أن هناك أكثر من 600 ألف طالب محرومون من التعليم والالتحاق بمدارسهم منذ العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر، ويتوزعون على مدارس وكالة الغوث والحكومة، موضحا أن هناك أكثر من 278 مدرسة من أصل 307 مدرسة حكومية في غزة».

ولفت إلى وجود حوالي 8 آلاف طالب جريح منهم أكثر من 1000 طالب، أصبحوا من ذوي الإعاقة جراء العدوان الإسرائيلي، وأشار أن الوضع بشأن قطاع التعليم هو الأصعب جراء الاستهدافات الإسرائيلية وأضرار بالمدارس، وقال: نتواصل مع المنظمات الإغاثية والجهات الدولية لدعم الطلاب الفلسطينيين، كما أن هناك اجتماعات مع اليونيسف واليونسكو ومنظمات أممية بشأن دعم قطاع التعليم.

قصف الفاخورة

وأخيرا، تعرضت مدرسة الفاخورة التابعة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في مخيم جباليا بقطاع غزة، لقصف إسرائيلي، وقال مسؤول في وزارة الصحة في غزة «إن عشرات الأشخاص قتلوا جراء القصف قتل بعضهم وهم نيام»، وقالت المتحدثة باسم الأونروا، تمارا الرفاعي، «إن حصيلة القتلى هي 24 على الأقل».

ودعا مفوض وكالة الأونروا، فيليب لازاريني، عبر منصة (إكس) إلى توقف هذه الهجمات فورا، وأشار إلى صور وتقارير مروعة عن عشرات القتلى والجرحى، في مدرسة أخرى للأونروا تأوي آلاف الناس في شمال قطاع غزة»، وقال لازاريني في تغريدة أخرى «إنه وخلال الـ24 ساعة الماضية، إسرائيل قصفت مدرستين تابعتين للأونروا بهما عائلات من النازحين والمهجرين».

وتعمل مدارس الأونروا منذ أن بدأت الحرب على توفير إحداثيات منشآتها للأطراف المعنية بشكل يومي، بهدف تجنيبها القصف، ويكون الرد من إسرائيل إنه قد تسلمنا الإحداثيات ونفعل ما في وسعنا من أجل ذلك.

مدارس الأونروا

ويوجد في قطاع غزة 183 مدرسة تديرها منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، تقدم الخدمة لما يقرب من 300 ألف طالب وطالبة.

وبسبب نقص التمويل، تعمل تلك المدارس فوق طاقتها، حيث إن 63 في المئة منها تعمل بنظام الفترتين ويستضيف المبنى الواحد مدرسة وطلابها في الفترة الصباحية، ومدرسة أخرى بطلاب مختلفين في الفترة المسائية، بينما تعمل 7 في المئة منها بنظام الثلاث فترات.

وإلى جانب خدمات التعليم الأساسي، توفر الأونروا أيضا فرصا تدريبية مهنية وفنية لحوالي 1000 طالب سنويا، في مراكزها التدريبية في غزة وخان يونس، وهي تستهدف الطلاب ضعيفي التحصيل الأشد فقرا والأكثر عرضة للمخاطر.

التحول لملاجئ

ونظرا لتكرر الحروب في قطاع غزة ونزوح المدنيين إلى مدارس ومنشآت الأونروا التي تحمل علم الأمم المتحدة، طلبا للحماية من القصف الإسرائيلي، فإن المنظمة في العادة تجهز عددا كبيرا من المدارس لتحويلها إلى ملاجئ، عبر تزويدها بأنظمة تساعد على المعيشة، مثل زيادة عدد الحمامات وتوفير مستلزمات وأغطية لاستقبال أكبر عدد ممكن من النازحين.

قبل الأزمة الحالية، كانت المنظمة قد جهزت بالفعل نحو 80 مدرسة يمكن تحويلها إلى ملاجئ لتستقبل نحو 250 ألف نازح، لكن مع اندلاع الحرب حدث نزوح هائل من النصف الشمالي للقطاع إلى الجنوب، وتدفق الناس تلقائيا على نحو 154 منشأة – تتضمن مدارس ومخازن ومراكز صحية – تابعة للمنظمة الأممية.

وقالت تمارا الرفاعي «إن تلك المنشآت استقبلت نحو 820 ألف نازح، على الرغم من أن أغلبها لم يكن مجهزا لذلك الغرض».

وتعرض نحو 67 منشأة لأضرار مباشرة وغير مباشرة، جراء 85 حادث قصف منذ بداية الحرب من بينها 17 حادث قصف مباشر، حسبما ذكرت المتحدثة.

ضحايا قطاع التعليم في غزة: