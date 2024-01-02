شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب": تخصيص 100 مليون لصالح المسنين يحسن حياه 9 ملايين مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن تخصيص 100 مليون جنيه من قبل صندوق تحيا مصر لصالح المسنين، جاء ضمن خطوات عديدة وخطة تسعى الدولة لتنفيذها منذ فترة لتخفيف المشقة والمعاناة على كاهل كبار السن، كما يكشف هذا القرار خطوات الدولة أيضا فى ملف حقوق الانسان التى تصب فى مصلحة فئة هامة منحت الكثير لهذا الط وحان الوقت لتحصد ثمار ما زرعته.

وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن دور الدولة لم يتقصر على الدعم المادى بل أن مشروع القانون الخاصة بالمسنين الذى يتم مناقشته تحت قبة البرلمان سيكون نقلة نوعية فى حياتهم خاصة بعد أن تجاوز عددهم 9 مليون مواطن، حيث يشكلون 8.6% من إجمالى السكان، لذا فإن هذه الفئة لابد أن تنعم بكافة السب الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية، وهذا هدف من أهداف مشروع القانون، كما تسعى الدولة لدمج المسنين فى التنمية الشاملة داخل المجتمع، والمشاركة فى الحياة العامة.