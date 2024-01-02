شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية: الدولة كانت ومازالت السند الحقيقى لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز كافة سبل الرعاية بكبار السن، بعد أن وجه بتخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين، لافتًا أن القيادة السياسية تستهدف دائما أن تلعب دور السند الحقيقى لأهالينا من كبار السن، وتقديم كافة سبل الرعاية ليست فقط المادية والاجتماعية بل على صعيد جوانب الحياه.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن التوجيهات قد شملت تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن، وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كافة المستويات، إيماناً بمسئولية الدولة تجاه مواطنيها فى هذه الشريحة العمرية، مؤكدا أنه على مدار الأعوام الماضية وقد عكفت الدولة على توفير الحياة الكريمة لكبار السن من أجل تحسين جودة الحياة وتيسير أمورهم اليومية دون معاناة أو مشقة، وقد ظهر ذلك في تخصيص امتيازات لمن فوق 60 عما بقرار من وزارتي التضامن والنقل بالحصول على خصم 50% من ثمن التذكرة، وتوفير خدمة النقل العام بالمجان لمن تجاوز 70 عاما، بجانب إطلاق برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق 65 عاما، وكذلك إعلان وزارة الاتصالات إمكانية التعاقد على خدمات الهاتف والإنترنت الثابت من المنزل للمستخدمين فوق 60 عاما مجانا ودون التوجه لأفرع الشركات للتخفيف عليهم.

وأشار نائب التنسيقية إلى أنه من أهم القرارات التى اتخذت لصالح كبار السن كان زيادة الحد الأدنى للمعاشات مع بداية العام الجديد، والتوسع في إنشاء دور رعاية لكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية للمسنين، ومكاتب خدمة للمسنين بالمنازل، لتؤكد الدولة المصرية بأنها لم تتوانى لحظة فى رد الجميل لكبار السن.