شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تشارك في افتتاح المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك في قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في افتتاح المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك بمركز أبوتشت، الذى يعد أحد المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وذلك بحضور اللواء أشرف الداودي - محافظ قنا، واللواء أركان حرب مهندس شريف أحمد صالح - رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور حازم عمر - نائب محافظ قنا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتفقد وفد التنسيقية برفقة محافظ قنا ورئيس هيئة تنمية الصعيد، المجمع الصناعي الحرفي، والذي تضمن مهنة الحياكة وبعض المهن الداعمة لتمكين المرأة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة ضمن برامج تمكين المرأة اقتصادياً، والفصل التعليمي الذي يتم فيه محو أمية الكبار بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وقال اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن إنشاء المجمع بالتعاون مع محافظة قنا يهدف إلى تحقيق أحد أهداف هيئة تنمية الصعيد، بتنفيذ مشروعات تنموية تحقق عمالة كثيفة وتحسن جودة الحياة لأهالينا في محافظات الصعيد.

يذكر أن المجمع مقام على مساحة 840 متر مربع، وبتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه، ويضم أقسام لكافة الصناعات الحرفية التي تشتهر بها قرى مركز أبوتشت، ويضم المجمع ماكينات حياكة وعدد من الماكينات المكملة لها، وعدد 4 ورش صناعات صغيرة، وفصل محو أمية، فضلاً عن الخدمات الخاصة بالمجمع، ويوفر المجمع نحو 75 فرصة عمل مباشرة، 150 فرصة عمل غير مباشرة.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلًا من؛ النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب، ورضوان عبد الغني، وعمر عبد المتعال السلايمي، والدكتور محمد عبد المنعم القريفان، ومازن شقوير، أعضاء التنسيقية.